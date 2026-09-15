Luz verde a la vuelta a dos viviendas en Puerto Naos y La Bombilla

Dos nuevas viviendas de la costa del Valle de Aridane han recibido autorización para recuperar su uso residencial tras la erupción del volcán Tajogaite. El Comité Asesor del Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal) ha dado luz verde al regreso a una vivienda situada en la Avenida Marítima de Puerto Naos y otra de dos plantas ubicada en La Bombilla.

Con estas nuevas autorizaciones, ya son 1.182 las viviendas con permiso para regresar en Puerto Naos, mientras que en La Bombilla la cifra asciende a 65.

La autorización se enmarca en el proceso de reapertura progresiva de estos núcleos costeros, afectados por las consecuencias de la erupción volcánica de 2021. Casi cinco años después del inicio de la erupción, el regreso de los residentes se desarrolla de forma gradual y condicionado a las condiciones de seguridad de cada inmueble y su entorno.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha destacado el avance registrado en la recuperación del Valle de Aridane y ha señalado que la coordinación entre las distintas administraciones ha sido determinante para poder ampliar progresivamente las zonas a las que se permite regresar.

Rodríguez ha apuntado también que más de 1.200 viviendas cuentan ya con autorización de retorno entre Puerto Naos y La Bombilla, al tiempo que se ha producido la reapertura de establecimientos y servicios en ambos núcleos.

Más viviendas y establecimientos abiertos

La recuperación de la actividad en Puerto Naos y La Bombilla no se limita al regreso de los residentes. Según el Cabildo, durante los últimos meses también han reabierto alrededor de una veintena de establecimientos, además del hotel de Puerto Naos.

El proceso se ha acompañado de nuevas actuaciones destinadas a ampliar progresivamente las zonas accesibles. Durante el verano, además, se amplió la zona de baño de Puerto Naos.

La evolución de las condiciones ambientales continúa siendo uno de los elementos determinantes para avanzar en la recuperación de estos espacios. En este sentido, el proyecto CO2 mantiene más de 1.000 medidores distribuidos en espacios interiores y exteriores para controlar de forma permanente la presencia y evolución de los gases.

A estos trabajos se suman los avances desarrollados a través del proyecto del Instituto Eduardo Torroja, que también contribuye al seguimiento de las condiciones de las edificaciones y del entorno afectado por la erupción.

La reapertura de viviendas y espacios de actividad se realiza así de manera progresiva, a medida que las condiciones permiten ampliar las zonas en las que se puede recuperar la vida cotidiana tras la erupción del Tajogaite.