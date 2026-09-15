El Enano de la Bajada de la Virgen sustituye al peatón en los semáforos de Santa Cruz de La Palma

Los peatones que han cruzado este lunes por las calles de Santa Cruz de La Palma se han encontrado con una imagen poco habitual. En lugar de la clásica silueta que indica cuándo se puede cruzar y cuándo hay que esperar, los semáforos de la capital muestran ahora a uno de los personajes más reconocibles de la isla: el Enano de la Bajada de la Virgen.

La figura aparece en las pantallas de los semáforos con sus característicos colores verde y rojo, de manera que el cambio de imagen no altera el significado de la señal. Cuando el Enano aparece en verde, los peatones pueden cruzar; cuando lo hace en rojo, deben detenerse.

El cambio ha llamado la atención de quienes han pasado estos días por las zonas en las que ya se ha incorporado la nueva figura. Se trata de una intervención que busca introducir un elemento propio de la cultura palmera en un espacio cotidiano de la ciudad.

¿Por qué aparece el Enano en los semáforos?

La iniciativa parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y pretende poner en valor una figura estrechamente vinculada a la identidad de la capital y a las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen.

La elección no es casual. El Enano se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los símbolos más reconocibles de estas celebraciones y forma parte del imaginario colectivo de La Palma. Ahora, su característica silueta abandona por unos instantes el escenario festivo para incorporarse a uno de los elementos más habituales del paisaje urbano.

La sustitución de la figura convencional del peatón por personajes o símbolos relacionados con la cultura local no es exclusiva de Santa Cruz de La Palma. En distintas ciudades del mundo se han utilizado representaciones propias para identificar las señales destinadas a los transeúntes. La condición fundamental es que el cambio mantenga el código de colores y permita interpretar la señal de forma clara.

En el caso de la capital palmera, el Enano se adapta precisamente a ese sistema: el rojo continúa indicando que hay que esperar y el verde que se puede cruzar.

Una imagen que busca sorprender a los peatones

Más allá de su utilidad práctica, la incorporación del Enano introduce un elemento reconocible en un lugar por el que pasan a diario vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento plantea la actuación como un guiño a una figura especialmente querida en la ciudad y como una forma de trasladar parte de la identidad de las Fiestas Lustrales al mobiliario urbano.

La novedad también permite que una imagen asociada habitualmente a la celebración aparezca ahora durante todo el año en un contexto completamente diferente. De esta manera, el personaje pasa de formar parte de uno de los momentos más característicos del calendario festivo de Santa Cruz de La Palma a convertirse también en una referencia visual para quienes cruzan sus calles.

La actuación también incluye la renovación de los semáforos

El cambio de imagen no constituye la única intervención que se está realizando en los semáforos de la ciudad.

Según explica el Ayuntamiento, los trabajos incluyen también la reparación y reposición de aquellos elementos que se han deteriorado con el paso del tiempo. El objetivo es mantener en condiciones adecuadas estos dispositivos y garantizar su funcionamiento y la seguridad de los peatones.

Por tanto, detrás de la llamativa aparición del Enano existe también una actuación de mantenimiento de la red semafórica de Santa Cruz de La Palma.

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La nueva imagen ha hecho que muchos transeúntes reparen en unos elementos del paisaje urbano que habitualmente pasan desapercibidos. Esta vez, en lugar de una silueta anónima, quien indica cuándo cruzar es uno de los personajes más característicos de La Palma.