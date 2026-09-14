Tijarafe prepara un plan para proteger 40 yacimientos arqueológicos del Barranco de los Gomeros

El Ayuntamiento de Tijarafe trabaja en la elaboración de un Plan Especial de Protección (PEP) para la Zona Arqueológica del Barranco de los Gomeros, un enclave situado en el barrio de El Jesús que reúne uno de los conjuntos de vestigios aborígenes documentados en este municipio de La Palma. El ámbito protegido ocupa alrededor de 91.400 metros cuadrados y conserva restos que permiten reconstruir cerca de 2.000 años de ocupación humana.

El objetivo del documento es establecer por primera vez un régimen de protección específico para este espacio, en el que se han localizado cuevas y otros elementos vinculados tanto a la población benahoarita como al posterior aprovechamiento del territorio. La redacción del plan cuenta con financiación de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Los trabajos arqueológicos desarrollados en la zona han permitido identificar hasta el momento 40 yacimientos, de los que 38 corresponden a cuevas. Entre ellas se encuentran espacios utilizados como lugares de habitación, recintos funerarios y cavidades con diferentes funciones, además de otras vinculadas al aprovechamiento ganadero.

El conjunto arqueológico refleja una ocupación que se inició con la llegada de los primeros pobladores de La Palma y se prolongó hasta la conquista castellana, a finales del siglo XV. La utilización de algunas de estas cavidades continuó, además, durante época histórica y llegó hasta el siglo XX.

Cerámicas, herramientas y restos de época histórica

La información que sustenta el futuro plan procede en buena medida del Proyecto Occidente: Investigación arqueológica integral en el Barranco de los Gomeros, un trabajo desarrollado desde 2017 en el marco del Campus de Arqueología de Tijarafe.

Las campañas de excavación, prospección y estudio han permitido recuperar y documentar diferentes materiales arqueológicos. Entre ellos figuran cerámicas correspondientes a distintas fases de la cultura benahoarita, piezas de industria lítica elaboradas en basalto y obsidiana y objetos realizados en hueso y concha.

El patrimonio del barranco no se limita, sin embargo, a los vestigios anteriores a la conquista. El espacio conserva también elementos relacionados con la actividad agrícola y ganadera desarrollada posteriormente, como una era, un corral y un pajero que presenta grabados cruciformes.

El futuro PEP deberá ordenar este conjunto y establecer diferentes grados de protección, tanto para los elementos patrimoniales identificados como para el ámbito arqueológico en su conjunto. El documento determinará también qué usos e intervenciones podrán realizarse en el espacio y cuáles quedarán limitados para evitar daños sobre los restos.

Otra de las cuestiones que abordará será la prevención frente al expolio y otras actuaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio arqueológico. Para ello se definirá también el entorno de protección de la zona.

Visitas restringidas para reducir el impacto

El modelo previsto contempla compatibilizar la conservación del enclave con un acceso público controlado. En concreto, se plantea un uso público restringido y guiado, aprovechando los caminos tradicionales que ya existen en el entorno.

La intención es evitar la apertura de nuevos accesos y reducir así la presión sobre las áreas consideradas más frágiles. De esta forma, las posibles visitas quedarían condicionadas por las necesidades de conservación del conjunto arqueológico.

El Plan Especial todavía deberá completar varios trámites antes de su aprobación definitiva. Una vez redactado, tendrá que someterse a evaluación ambiental estratégica y recibir los informes preceptivos del Cabildo de La Palma y del Gobierno de Canarias.

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El proceso permitirá concretar las condiciones de protección de un espacio que concentra restos de diferentes etapas de la historia de La Palma y que, según los trabajos realizados hasta ahora, todavía puede aportar nueva información sobre la ocupación aborigen y el posterior uso de este territorio de Tijarafe.