Las Salinas de Fuencaliente mantienen su producción artesanal de sal marina casi seis décadas después

Las Salinas de Fuencaliente, en La Palma, mantienen casi seis décadas después de su puesta en marcha la producción artesanal de sal marina y flor de sal. La explotación, creada en 1967 y gestionada actualmente por la tercera generación de la familia, continúa desarrollando su actividad tradicional mientras incorpora iniciativas vinculadas al turismo y la gastronomía.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, visitaron este lunes las instalaciones, que constituyen la única salina actualmente en funcionamiento en la isla.

La explotación produce en la actualidad entre 500 y 600 toneladas de sal marina y flor de sal al año. Una parte se comercializa en sus formatos tradicionales y otra se destina a diferentes elaboraciones que incorporan ingredientes como vino, mojo, pimienta rosa, chocolate u aceituna negra.

El proceso de producción mantiene el sistema tradicional basado en la captación del agua del mar y su evaporación natural mediante la acción del sol y el viento. Una vez completado este proceso, la sal es recogida de forma artesanal.

Una actividad marcada por los volcanes

La historia de las Salinas de Fuencaliente también está vinculada a las erupciones volcánicas que han afectado a La Palma en las últimas décadas. La explotación sufrió los efectos del volcán Teneguía en 1971, apenas cuatro años después de su creación, y volvió a verse afectada por la erupción del Tajogaite en septiembre de 2021.

En este último episodio, las instalaciones quedaron cubiertas de ceniza volcánica y se perdió buena parte de la producción. La actividad, sin embargo, pudo continuar posteriormente y ha mantenido su funcionamiento hasta la actualidad.

Durante la visita, Quintero destacó el papel de las salinas como ejemplo de continuidad de un oficio tradicional y de conservación del patrimonio productivo, cultural, natural y paisajístico de Canarias.

El consejero también señaló la importancia de la diversificación para mejorar la viabilidad de este tipo de explotaciones. En este caso, la producción de sal se complementa con actividades dirigidas a los visitantes y con nuevas elaboraciones que amplían la oferta comercial.

Producción y actividad turística

Las Salinas de Fuencaliente llevan alrededor de 13 años desarrollando su vertiente turística, según explicó su gerente, Andrés Hernández. La explotación cuenta con una tienda de souvenirs y un restaurante asociado y ofrece visitas guiadas para mostrar a los visitantes el proceso tradicional de producción de sal.

Hernández señaló que esta estrategia ha permitido combinar la actividad productiva con el turismo y contribuir a la rentabilidad de la explotación.

El presidente del Cabildo de La Palma puso de relieve, por su parte, el valor de la actividad salinera y su relación con el patrimonio y la cultura de la isla, además de su vinculación con el turismo de experiencias.

El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso Méndez, destacó igualmente la relación entre turismo y tradición como uno de los elementos que contribuyen a poner en valor esta actividad en el municipio.

Con casi 60 años de trayectoria, las Salinas de Fuencaliente continúan así desarrollando una producción basada en métodos artesanales y vinculada al paisaje del litoral del sur de La Palma, al tiempo que han incorporado nuevas actividades para complementar su actividad tradicional.