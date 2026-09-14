Isabel Pantoja cancela su participación en el Isla Bonita Love Festival por indisposición

Isabel Pantoja no podrá participar finalmente en el acto de inicio de la Semana Social del Isla Bonita Love Festival, previsto para este lunes en Los Llanos de Aridane, debido a una indisposición sobrevenida durante la tarde.

La cantante se encuentra en La Palma desde hace varios días después de ofrecer el pasado sábado un concierto en el Puerto de Tazacorte, donde congregó a numeroso público y protagonizó varias horas de espectáculo. Tras la actuación, la artista permaneció también durante horas atendiendo a sus seguidores.

Durante su estancia en la isla, Pantoja ha mantenido los compromisos que tenía programados. De hecho, este mismo lunes por la mañana visitó Caños de Fuego, acompañada por representantes del Cabildo de La Palma, antes de que se conociera su indisposición.

La artista ha trasladado su pesar por no poder participar en el comienzo de la programación social del festival y ha reiterado su vinculación con el Isla Bonita Love Festival, del que es madrina. Esta agenda está centrada en actividades relacionadas con la defensa de los derechos, la igualdad y la diversidad del colectivo LGTBIQ+.

La inauguración se traslada al martes

La indisposición de la cantante ha obligado a cancelar el acto de inicio de la Semana Social que estaba previsto para este lunes en Los Llanos de Aridane.

La organización ha informado de que la inauguración de la programación social tendrá lugar este martes, antes de la charla prevista con Boris Izaguirre. A partir de ese momento, se desarrollará el resto de actividades contempladas en la agenda del Isla Bonita Love Festival, ya sin la participación de Isabel Pantoja.

La artista, que ha permanecido varios días en La Palma después de su actuación en Tazacorte, ha expresado su deseo de poder seguir vinculada al festival y a su programación social.

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Desde la organización han agradecido la implicación y el compromiso mostrado por la cantante durante su estancia en la isla y le han deseado una pronta recuperación.