Isabel Pantoja amadrina este lunes el acto de inicio de la Semana Social del Isla Bonita Love Festival

Isabel Pantoja será la encargada de amadrinar en la tarde de este lunes, 14 de septiembre, el acto de inicio de la Semana Social del Isla Bonita Love Festival. Dos días después de su concierto en el Puerto de Tazacorte, su participación abrirá una agenda de cuatro jornadas en Los Llanos de Aridane que estarán dedicadas al activismo LGTBI+, los derechos humanos, el encuentro y la participación.

La primera cita será a las 19:30 horas, con una charla privada con la artista cuyo contenido será publicado posteriormente en el canal de YouTube del Isla Bonita Love Festival. A las 20:25 horas, en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, tendrá lugar el acto de inauguración de la Semana Social junto a la artista, que, acompañada por las autoridades, dará inicio oficialmente a una agenda de actividades que se desarrollará hasta el jueves.

LOVE TV, a través de los canales oficiales del Isla Bonita Love Festival, volverá a servir de ventana para seguir los contenidos de esta programación. El canal de YouTube del festival (www.youtube.com/@islabonitalovefestival2883) combinará las emisiones en directo con la posterior publicación de aquellos encuentros que tienen carácter privado.

Activismos LGTBI+ entre continentes

La agenda continuará el martes 15 a las 17:00 horas con un conversatorio junto a Boris Izaguirre. A partir de las 18:00 horas se celebrará uno de los actos centrales de la semana, la X Convención Política y Social, que en esta edición lleva por título ‘Activismos LGTBI+ entre continentes’.

Participarán Djedje Batlle, activista gay madrileño e investigador; Mahmud Assy, activista queer y defensor de los derechos LGTBI+ de origen egipcio; Alfredo Pazmiño, activista gay peruano, antropólogo y experto en cooperación internacional LGTBI+; y Boris Izaguirre, presentador de televisión venezolano.

Imagen de archivo de la Semana Social del Isla Bonita Love Festival. / E. D.

La jornada concluirá a las 19:30 horas con la presentación del libro Vampis, más allá de la noche, a cargo de José Manuel Placeres Trujillo.

La Convención Política y Social alcanza este año su décima edición y forma parte de una vertiente que ha ido adquiriendo un peso propio dentro del Love. En ediciones anteriores, la Semana Social ha dedicado sus encuentros a cuestiones como las familias diversas, los delitos de odio, la igualdad ante la Justicia, la memoria o las diferentes realidades que afrontan las personas LGTBI+ en entornos insulares y rurales. En 2025, el Cabildo la definió como uno de los pilares de la programación del festival.

Declaración La Palma 2026

El miércoles 16, a las 19:00 horas, tendrá lugar el Foro Atlántico de Derechos Humanos, un encuentro privado donde se definirán los contenidos para la lectura de la Declaración La Palma 2026, que sí será de carácter público y podrá seguirse tanto desde la plaza como de manera online.

El foro incorpora este año una nueva dimensión a una agenda que tradicionalmente ha utilizado encuentros, mesas de debate y testimonios para trasladar al espacio público cuestiones relacionadas con la diversidad y la defensa de derechos.

Gastro & Love cierra la semana

La programación finalizará el jueves 17 con una jornada abierta y familiar. La feria Gastro & Love comenzará a las 17:00 horas y se prolongará hasta la noche, mientras que a esa misma hora se celebrará una carrera de obstáculos en familia.

La programación del festival llega así a su décimo aniversario manteniendo una Semana Social diferenciada de los grandes conciertos y orientada a combinar divulgación, debate y actividades abiertas a la ciudadanía.