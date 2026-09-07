La Universidad de La Laguna propone cierres hidráulicos para mejorar la gestión sostenible del agua en La Palma

Un equipo de investigadores del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna (ULL), liderado por el profesor titular José Antonio Batista Medina, propone una nueva estrategia para mejorar la gestión sostenible del agua en La Palma. El estudio, publicado en la revista científica Water International, analiza el estado de los recursos hídricos subterráneos de la Isla y plantea el uso de cierres hidráulicos en determinadas galerías de agua para almacenar temporalmente el recurso dentro del propio acuífero.

La propuesta parte de una realidad especialmente relevante para La Palma: entre el 93% y el 95% del agua utilizada en la Isla procede de recursos subterráneos, principalmente galerías, pozos y manantiales. La ausencia de grandes cursos de agua superficiales permanentes ha convertido históricamente a los acuíferos en la principal fuente de abastecimiento.

Actualmente no se localizan más de 70 manantiales en suelo palmero

Diversificar la agricultura

Durante décadas, la construcción y perforación de galerías permitió incrementar considerablemente la disponibilidad de agua y favoreció el desarrollo agrícola, especialmente la expansión del cultivo del plátano, una de las principales actividades económicas de la Isla. Sin embargo, este modelo de explotación intensiva también ha tenido consecuencias ambientales. Una de las más significativas es la pérdida progresiva de manantiales. El estudio señala que a finales del siglo XIX existían aproximadamente 200 nacientes activos en La Palma, mientras que actualmente la cifra se ha reducido hasta unos 53.

Imagen de archivo de una galería de los nacientes de Marcos y Cordero. / E.D.

Menos manantiales en la Caldera de Taburiente

La disminución también se observa en espacios de especial valor ambiental. En el entorno del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, por ejemplo, hace unas tres décadas se contabilizaban alrededor de 120 manantiales, mientras que en los últimos años la cifra se ha situado en torno a 70. Los investigadores también destacan la reducción de caudales en lugares como los manantiales de Marcos y Cordero. La pérdida de estos recursos no afecta únicamente a los ecosistemas y a la biodiversidad. También puede tener consecuencias económicas y sociales en territorios agrícolas que históricamente han dependido de estas aguas, entre ellos Argual y Tazacorte, en el oeste de la Isla, y San Andrés y Sauces, en el nordeste. Ante esta situación, el estudio plantea utilizar cierres hidráulicos para controlar la salida del agua de determinadas galerías. La idea consiste en regular la extracción y permitir que parte del recurso se almacene temporalmente en el interior del acuífero.

De este modo, las galerías podrían funcionar como una especie de depósitos subterráneos naturales, evitando extraer agua cuando la demanda es baja y permitiendo disponer de mayores reservas cuando las necesidades aumentan.

De gran utilidad para las tareas del campo

La estrategia podría resultar especialmente útil durante las campañas agrícolas o en períodos de sequía. Además, según los investigadores, la regulación de las extracciones podría contribuir a mejorar el equilibrio de los acuíferos, favorecer la recuperación de determinados manantiales y reducir la presión sobre otros sistemas de abastecimiento. La propuesta adquiere especial relevancia ante las previsiones sobre los efectos del cambio climático en Canarias. Diferentes investigaciones científicas apuntan a posibles modificaciones en los patrones de precipitación y a una reducción de la recarga natural de los acuíferos durante las próximas décadas. En este contexto, mejorar la capacidad de almacenamiento de los recursos subterráneos podría convertirse en una herramienta para aumentar la resiliencia hídrica de La Palma y afrontar períodos de menor disponibilidad de agua. No obstante, el estudio advierte de que la implantación de esta solución no depende únicamente de aspectos técnicos. Existen factores ambientales, sociales y de gestión que pueden limitar su desarrollo y sus resultados.

A finales del siglo XIX existían en la Isla Bonita unos 200 nacientes activos, hoy la realidad es otra y no quedan más de 53

Por ello, los investigadores defienden la necesidad de abordar la gestión del agua desde una perspectiva holística y multidisciplinar, incorporando tanto el conocimiento científico como la participación de las poblaciones locales. La tecnología, por sí sola, no sería suficiente: su eficacia dependerá también de cómo se integre en el territorio y de la implicación de quienes utilizan y gestionan los recursos hídricos.