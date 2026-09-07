El Paso acoge el cuarto encuentro ciudadano sobre geotermia en La Palma

El Centro de Gestión de Energías Renovables (CGER) de SODEPAL celebra este martes 8 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Auditorio de la Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández de El Paso, un encuentro abierto a toda la ciudadanía para explicar en qué punto se encuentra la investigación del potencial geotérmico de La Palma y escuchar las preguntas del municipio, en un contexto de emergencia climática.

La cita, bajo el lema 'La energía que nace de nuestra tierra', es la cuarta de un ciclo que ha pasado ya por Fuencaliente, Villa de Mazo y Breña Baja. El formato se mantiene: una explicación técnica con lenguaje cercano y un espacio de escucha y diálogo. Asimismo, la sesión prevé la recogida de preguntas también por escrito para abordar todas aquellas dudas que el tiempo permita. La asistencia es libre y gratuita, sin inscripción previa.

El encuentro está organizado por el CGER, con la colaboración del Ayuntamiento de El Paso, y se enmarca en el trabajo que desarrollan la Consejería de Energía del Cabildo de La Palma y SODEPAL en torno al recurso geotérmico insular. El equipo del CGER —técnico, social y de comunicación— viene manteniendo desde el inicio del proceso una relación directa con ayuntamientos, asociaciones, centros educativos, entidades sociales y profesionales del territorio.

Cartel del encuentro 'Geotermia y territorio' / E. D.

“Un proyecto de esta escala solo se sostiene si la gente que vive aquí lo entiende y puede discutirlo”, señala el consejero de Energía del Cabildo de La Palma, Fernando González. Por su parte, la consejera delegada de SODEPAL, Miriam Perestelo, subraya el valor de recorrer la isla municipio a municipio: “Cada municipio nos deja algo distinto. Lo que se pregunta en El Paso no es lo mismo que lo que se preguntó en Mazo, y el conocimiento de ese detalle también forma parte del proyecto”.

El ciclo se desarrolla en el marco del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) en La Palma y cuenta con financiación del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

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Las personas que lo necesiten pueden solicitar interpretación en lengua de signos, así como plantear cualquier otra consulta sobre accesibilidad, escribiendo a participacion.energia@sodepal.es hasta el lunes 7 de septiembre.