Mazo recibe 210.000 euros más por acoger el vertedero

El Cabildo de La Palma eleva de 390.000 a 600.000 euros la compensación que recibe Villa de Mazo por albergar en su territorio el complejo de tratamiento de residuos insular de Los Morenos. El incremento, de 210.000 euros, se materializará mediante la actualización del convenio entre la institución insular y el Ayuntamiento, después de que el anterior acuerdo caducara durante el mandato pasado.

La modificación presupuestaria necesaria para disponer de los fondos fue aprobada por el Consejo de Gobierno Insular. Con ella, el Cabildo fija en 600.000 euros la cantidad destinada a compensar al municipio por acoger unas instalaciones que prestan servicio al conjunto de la Isla. El nuevo importe supera en un 53,8% la cuantía contemplada en el convenio anterior.

El acuerdo pone fin a varios meses de tramitación para actualizar la documentación y cuantificar la nueva compensación. La institución ya dispone de la documentación necesaria para formalizar el nuevo convenio.

La actualización llega después de la polémica generada por la cantidad de 1.000 euros que aparecía inicialmente consignada en el presupuesto. El Cabildo sostiene que esa cifra tenía carácter provisional y respondía a una fórmula administrativa para mantener abierta y operativa la partida hasta completar la documentación necesaria.

El Complejo Ambiental de Los Morenos es una instalación de ámbito insular ubicada en Villa de Mazo, por lo que el municipio acoge una infraestructura vinculada a la gestión de los residuos generados en La Palma. La nueva cuantía actualiza la compensación económica que recibe el Ayuntamiento por esta circunstancia.

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La principal novedad es económica: Mazo pasará de contar con 390.000 euros en el anterior convenio a disponer de 600.000 euros en el nuevo acuerdo. Son 210.000 euros más, una subida del 53,8% en la compensación vinculada a la presencia del complejo de residuos en el municipio. El Cabildo prevé ahora formalizar el convenio actualizado con el Ayuntamiento de Villa de Mazo una vez completada la modificación presupuestaria.