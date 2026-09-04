Así será la rotonda que mejorará el tráfico y la seguridad en Villa de Mazo

El Cabildo de La Palma ya ha iniciado las obras para la construcción de una nueva rotonda en el cruce de la carretera LP-2, Circunvalación Sur, con la LP-208, en Villa de Mazo, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en uno de los puntos estratégicos de la red viaria insular.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha visitado el desarrollo de los trabajos acompañado por el consejero de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, para conocer de primera mano el avance de una intervención que permitirá transformar la actual intersección, que presenta problemas de visibilidad, en una glorieta que facilitará los movimientos de vehículos y peatones con mayores garantías de seguridad.

"Mejorar la seguridad"

Sergio Rodríguez destaca que esta actuación “responde a una necesidad clara en materia de seguridad vial” y se enmarca en la hoja de ruta del equipo de gobierno insular para seguir mejorando las carreteras de La Palma, reforzar las conexiones entre municipios y garantizar unas infraestructuras adaptadas a las necesidades actuales de movilidad.

La obra cuenta con una inversión cercana al millón de euros con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y contempla la creación de una glorieta que reorganizará el tráfico en la confluencia de la LP-2, la LP-208 y el Camino La Zarcita, permitiendo todos los movimientos posibles y mejorando las condiciones de circulación tanto para conductores como para peatones. El proyecto fue licitado inicialmente con un presupuesto base de 971.899,53 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

El proyecto fue licitado inicialmente con un presupuesto base de 971.899,53 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses

La intervención en Villa de Mazo forma parte de una estrategia más amplia del Cabildo de La Palma para actuar sobre las principales vías de comunicación de la Isla, con especial atención a aquellos puntos que requieren mejoras de seguridad, capacidad, conservación o adaptación de las carreteras a las nuevas necesidades de movilidad.

Otras actuaciones extratégicas para mejorar las conexiones de la Isla

Entre las intervenciones de mayor relevancia se encuentra la actuación desarrollada en la LP-3 La Cumbre, en la curva de Los Castañeros, donde el Cabildo ha ejecutado un nuevo tercer carril de aproximadamente 1,2 kilómetros, conectado con el doble carril de adelantamiento ya existente. Los trabajos han incluido además la ampliación de la plataforma en el interior de la curva, mejoras de drenaje, limpieza, señalización e iluminación y una nueva configuración destinada a facilitar el tránsito de vehículos pesados. La primera fase de los trabajos ha concluido y ha permitido mejorar la capacidad de adelantamiento y las condiciones de seguridad de una de las carreteras con mayor intensidad de tráfico de La Palma.

Otra de las actuaciones consideradas prioritarias es la mejora y repavimentación de la LP-4, carretera de acceso al Roque de los Muchachos, y la LP-403, Acceso a Observatorios. El Cabildo adjudicó en enero de este año estos trabajos por un importe de 4.321.117,14 euros, financiados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Durante el verano se ha iniciado además el asfaltado de nuevos tramos de la LP-4, avanzando en la renovación de una vía fundamental tanto para la movilidad insular como para el acceso al Observatorio del Roque de los Muchachos

En este mismo ámbito, el Cabildo ha planteado continuar avanzando en el proyecto integral de acondicionamiento y mejora de la LP-4, una infraestructura considerada estratégica para la Isla y que conecta con uno de los principales referentes científicos y turísticos de La Palma. En junio, Sergio Rodríguez abordó con representantes institucionales la recuperación de las partidas económicas necesarias para dotar presupuestariamente este proyecto integral.

Mejorar las conexiones afectadas por la erupción

La recuperación de las conexiones afectadas por la erupción del Tajogaite constituye igualmente una de las prioridades de la política insular de carreteras. En la LP-211 de Todoque, el Cabildo se encuentra actualmente en la fase final de los trabajos para recuperar el trazado y disponer de una plataforma de 15 metros de ancho en un tramo de 2,2 kilómetros, con amplios arcenes y mejores condiciones de seguridad. Esta vía resulta fundamental para mejorar la comunicación del sur de las coladas con el Valle de Aridane y forma parte de las actuaciones destinadas a recuperar la conectividad perdida tras la erupción.

También en el ámbito de la recuperación y protección de las comunicaciones, el Cabildo ha adjudicado recientemente las obras para construir una escollera de protección en la LP-213, en la entrada sur de El Remo, en Los Llanos de Aridane. La actuación, con una inversión de casi 170.000 euros, permitirá reforzar el margen de la carretera frente a la erosión costera y contribuirá a garantizar la seguridad y continuidad de la única vía pública de acceso a esta zona litoral.

En Villa de Mazo, además de la nueva rotonda, la Institución insular ha impulsado la mejora de las carreteras LP-217 y LP-2172, que dan acceso al núcleo de La Salemera y al Complejo Ambiental de Los Morenos. La actuación, financiada con 1.260.001,39 euros procedentes del Fdcan, contempla obras destinadas a mejorar el drenaje y eliminar riesgos hidrológicos, incluyendo nuevas obras de fábrica y un puente de 11 metros de luz, además de una nueva traza para garantizar el acceso al Complejo Ambiental.

A estas actuaciones se suma la intervención en la LP-202, en Breña Alta, donde el Cabildo se encuentra en la recta final de las obras de un nuevo paseo peatonal entre El Llanito y Las Ledas. El proyecto, con una inversión de 907.360 euros con cargo al Fdcan, busca mejorar tanto la movilidad peatonal como la seguridad vial en este tramo.

Asimismo, la Corporación insular ha intensificado las actuaciones de conservación y rehabilitación de firmes. Entre ellas destaca el proyecto aprobado para actuar sobre más de 1,1 kilómetros de vías en Los Llanos de Aridane y la LP-2 en Argual, con una inversión de 600.000 euros destinada a corregir el deterioro del firme y reforzar la seguridad de una zona con un elevado volumen de tráfico ligero y pesado.

"Debemos seguir mejorando las carreteras de La Palma para que sean más seguras, más fiables y estén preparadas para las necesidades de movilidad de la Isla" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, subraya que todas estas actuaciones responden a una misma prioridad: “seguir mejorando las carreteras de La Palma para que sean más seguras, más fiables y estén preparadas para las necesidades de movilidad de la Isla”.

"Estamos actuando en puntos estratégicos de nuestra red viaria, desde las carreteras que conectan las principales comarcas hasta vías fundamentales para la actividad económica, científica, turística y residencial de La Palma", señala Rodríguez.

Por su parte, el consejero de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, destaca que el objetivo es mantener una planificación que combine “grandes actuaciones de mejora de la capacidad y la seguridad con obras de conservación, rehabilitación y respuesta a necesidades concretas de cada municipio”.

La nueva rotonda de Villa de Mazo representa, en este sentido, una nueva actuación para avanzar en una red viaria insular más segura y funcional, al tiempo que las intervenciones en la LP-3, la LP-4, la LP-211, la LP-213, la LP-217 y la LP-2172 permiten abordar algunos de los principales retos actuales de movilidad y conectividad de La Palma.

“Mejorar las carreteras significa mejorar la vida de las personas, facilitar los desplazamientos, reforzar la seguridad y garantizar la conexión entre nuestros municipios y comarcas”, concluye Sergio Rodríguez.