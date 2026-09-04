Luz verde a la agenda palmera: el Consejo de Ministros abordará el 'Decreto Canarias' con el 60% del IRPF y los 100 millones de euros

La Isla de La Palma se sitúa en el centro de las decisiones del Ejecutivo estatal. El Consejo de Ministros abordará el próximo martes, 8 de septiembre de 2026, la aprobación definitiva del denominado 'Decreto Canarias', una norma de vital importancia que fija de forma prioritaria la agenda económica y social para la recuperación palmera tras la erupción del volcán.

Así lo anunció el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, tras la celebración del Consejo de Gobierno, confirmando la culminación con éxito de un mes de trabajo conjunto e intercambio de documentación técnica entre las administraciones regional y estatal.

Dos pilares fundamentales para la recuperación de La Palma

La aprobación de este paquete legislativo supone el blindaje de dos reclamos históricos y económicos de la sociedad palmera:

Bonificación fiscal del 60% del IRPF: La norma ratifica la extensión de esta medida tributaria de alivio fiscal directo destinada a todos los residentes en la isla de La Palma.

La norma ratifica la extensión de esta medida tributaria de alivio fiscal directo destinada a todos los residentes en la isla de La Palma. 100 millones de euros para reconstrucción: Se desbloquea la transferencia corriente para continuar con las obras de infraestructura, la reactivación económica y la mejora de las condiciones de vida de los afectados por la crisis volcánica.

Visto bueno a los 600 millones del superávit autonómico

Junto a las partidas exclusivas para la Isla Bonita, el decreto permitirá a Canarias disponer de 600 millones de euros procedentes del superávit presupuestario de la Comunidad Autónoma.

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Cabello valoró este avance como un "hito trascendental", destacando que el acuerdo elimina las ataduras habituales de estos fondos: los 600 millones no estarán encorsetados únicamente para inversiones en infraestructuras económicamente sostenibles, sino que el Gobierno autonómico los podrá inyectar de forma directa en áreas de alta prioridad social como sanidad, educación y servicios públicos esenciales, beneficiando también al refuerzo de estos pilares en La Palma.