La Palma se convierte en laboratorio natural con la apertura del observatorio de biodiversidad marina Becomar

El Puerto de Tazacorte inaugura una infraestructura científica de referencia coordinada por Plocan que permitirá investigar los nuevos ecosistemas surgidos tras el Tajogaite y proyectar a La Palma como laboratorio natural de biodiversidad, innovación y economía azul.

El Puerto de Tazacorte da hoy un paso estratégico hacia el futuro con la inauguración del Observatorio de Biodiversidad Marina y Economía Azul (Becomar) «Rogelio Herrera», una nueva infraestructura científico-técnica coordinada por la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y ubicada en el antiguo colegio infantil del Puerto de Tazacorte.

Más que la apertura de un nuevo equipamiento, Becomar representa la consolidación de una base científica permanente en La Palma, desde la que Plocan podrá reforzar la observación del litoral, estudiar la evolución de los ecosistemas marinos surgidos tras la erupción del Tajogaite y generar conocimiento aplicado a la conservación, la innovación y el desarrollo de una economía azul sostenible.

Una colaboración estrecha

El proyecto sitúa además a Tazacorte en el mapa de la ciencia marina y la innovación oceánica de Canarias, gracias a una colaboración institucional en la que el municipio ha desempeñado un papel determinante. El Ayuntamiento de Tazacorte ha cedido el inmueble que alberga el observatorio y ha acompañado su transformación, haciendo posible que un antiguo espacio municipal se convierta ahora en un activo científico y estratégico al servicio de La Palma.

La inauguración contó con la participación del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata; la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín Tavío; el alcalde de Tazacorte, David Ruiz Álvarez; y el director de Plocan, Joaquín Hernández Brito, además de representantes de las administraciones públicas, la comunidad científica y el sector de la economía azul.

Plocan: un motor científico

Durante el acto se puso de manifiesto el valor de una infraestructura que nace de la cooperación entre administraciones y que tiene en Plocan su principal motor científico y operativo. La plataforma oceánica será la encargada de articular buena parte de la actividad investigadora, las campañas de observación y la captación de nuevos proyectos, conectando el conocimiento generado en Tazacorte con redes científicas y tecnológicas de ámbito nacional e internacional.

Un instante de la visita realizada a las instalaciones del Plocan en Tazacorte. / E.D.

Una jornada histórica

El director de Plocan, Joaquín Hernández Brito, destacó el significado de la jornada tanto para la institución como para el municipio: «Hoy es un día grande para Tazacorte y para Plocan. Becomar nos permite ampliar la investigación en este entorno, atraer nuevos proyectos y crear vocaciones, al tiempo que contribuimos a la sostenibilidad local y al desarrollo de la economía azul en el Puerto de Tazacorte».

Hernández Brito puso el acento en el carácter permanente de la infraestructura, que permitirá que la investigación no se limite a campañas puntuales, sino que genere observaciones continuadas, datos científicos y conocimiento a largo plazo. «Esta nueva base permanente facilitará que el conocimiento científico se traduzca en colaboración, formación y oportunidades para la isla», señaló.

"Hoy es un día grande para Tazacorte y para Plocan. Becomar nos permite ampliar la investigación en este entorno, atraer nuevos proyectos y crear vocaciones, al tiempo que contribuimos a la sostenibilidad local y al desarrollo de la economía azul en el Puerto de Tazacorte" Joaquín Hernández Brito — Director de Plocan

La presencia estable de Plocan en Tazacorte refuerza así la conexión entre ciencia, territorio y actividad económica, favoreciendo la llegada de investigadores, proyectos de innovación, formación especializada y nuevas iniciativas vinculadas al océano.

Tazacorte, aliado estratégico de la ciencia y el mar

El alcalde de Tazacorte, David Ruiz Álvarez, reivindicó el papel del municipio en este proceso y subrayó que «hablar de Tazacorte es hablar de economía azul».

La recuperación del antiguo centro infantil para convertirlo en una infraestructura científica supone, en este sentido, mucho más que la rehabilitación de un inmueble. Representa la transformación de un espacio municipal en un punto de encuentro entre el conocimiento científico, el puerto, las empresas, la formación y la sociedad local.

"La cesión de este inmueble confirma el compromiso municipal con un modelo que une identidad marinera, ciencia, sostenibilidad y futuro", afirmó el alcalde.

La estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y Plocan constituye uno de los elementos diferenciales del proyecto. La disponibilidad de una sede física en el Puerto de Tazacorte permite a la plataforma oceánica desarrollar su actividad científica desde el propio territorio y, al mismo tiempo, facilita una relación más directa con el municipio, el sector marítimo-portuario, las empresas y los agentes sociales de La Palma.

Una inversión de más de 1,7 millones

La puesta en marcha de Becomar «Rogelio Herrera» es fruto de una inversión conjunta superior a 1,7 millones de euros.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía, junto con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, financia el proyecto DELTA, coordinado por PLOCAN, que ha destinado más de 1,48 millones de euros al equipamiento científico, las campañas de observación y los medios e infraestructuras necesarios para hacer plenamente operativa la nueva base.

DELTA incorpora además un programa específico de seguimiento de los deltas lávicos, campañas oceanográficas y recursos de ciencia ciudadana, proporcionando al Becomar una programación científica continuada y vinculada a uno de los procesos naturales más singulares que ha vivido Canarias en las últimas décadas.

Por su parte, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), ha destinado más de 250.000 euros a la rehabilitación integral del inmueble y a la adecuación de sus espacios.

El resultado es un centro preparado para albergar actividad científica, técnica y formativa, recuperando para Tazacorte un espacio que adquiere ahora una nueva dimensión estratégica.

Un laboratorio natural para estudiar el futuro del océano

BECOMAR nace con la vocación de convertirse en un centro de referencia para el seguimiento científico de los ecosistemas costeros de La Palma, incluidos los nuevos fondos y hábitats asociados a los deltas generados por la erupción del Tajogaite.

Sus instalaciones cuentan con laboratorios, áreas técnicas y logísticas, espacios para investigadores, zonas destinadas al equipamiento de buceo y dependencias para formación especializada y colaboración con empresas y entidades vinculadas al medio marino.

Desde esta infraestructura podrán desarrollarse investigaciones relacionadas con la biodiversidad marina, el cambio climático, el vulcanismo submarino, la evolución de los nuevos ecosistemas, la biotecnología marina y las energías renovables oceánicas.

«Es una apuesta tangible por una reconstrucción que mira al futuro» Mariano Hernández Zapata — Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

El objetivo último es que los datos obtenidos se conviertan en conocimiento útil para mejorar la conservación del litoral y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de innovación, empleo cualificado y actividad económica.

El consejero Mariano Hernández Zapata definió Becomar como «una apuesta tangible por una reconstrucción que mira al futuro» y destacó que el conocimiento del medio marino permitirá proteger la biodiversidad, impulsar nuevas oportunidades económicas y consolidar a La Palma como referente de economía azul y sostenibilidad.

El nombre del observatorio rinde homenaje, además, a Rogelio Herrera, figura vinculada durante años a la protección de los mares y a la investigación científica desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

La ciencia como eje de la reconstrucción

Para Migdalia Machín Tavío, la nueva infraestructura, liderada por PLOCAN y respaldada por las consejerías de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y de Transición Ecológica y Energía, «consolida el Puerto de Tazacorte como un nodo de innovación basado en la biodiversidad, la biotecnología y todo lo relacionado con el océano».

La consejera destacó el papel de Becomar para reforzar la posición de La Palma en la generación de conocimiento y en la creación de nuevas oportunidades vinculadas al mar.

En este sentido, el observatorio encaja en una visión de la reconstrucción del territorio que va mucho más allá de la recuperación de infraestructuras. El Tajogaite ha generado un nuevo escenario marino que convierte a La Palma en un laboratorio natural de extraordinario valor científico, y Becomar proporciona una estructura permanente desde la que observar, estudiar y comprender esa transformación.