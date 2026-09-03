El Cabildo de La Palma mejora la accesibilidad del mirador Llano de Las Ventas

El Cabildo de La Palma finaliza las labores de mejora de la accesibilidad en el mirador Llano de Las Ventas, en Breña Baja, el cual forma parte de una red insular de 16 miradores astronómicos.

La consejera de Medioambiente, Mónica Gómez, afirma que estas acciones “permitirán que cualquier persona pueda disfrutar de este espacio y apreciar la riqueza paisajística de la zona”.

En este sentido, Gómez recuerda que este espacio “forma parte de una red insular de 16 miradores astronómicos constituidos para observar el Sistema Solar desde diferentes perspectivas, poniendo en valor la calidad del cielo con la que contamos en la isla”.

La acción se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de La isla de la Palma, Reserva Mundial de la Biosfera, impulsado conjuntamente por la Secretaría de Estado de Turismo, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma. La finalidad de este proyecto pasa por reforzar el modelo turístico de la Palma mediante la conservación de sus recursos naturales, la mejora de la experiencia del visitante y el desarrollo económico del territorio.

La actuación contempla las mejoras de la accesibilidad y funcionalidad del Mirador del Llano de Las Ventas, mediante la adaptación de sus accesos y zona de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

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El proyecto incorpora, además, medidas de integración paisajística para mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar la protección visual del entorno, permitiendo poner en valor el entorno y facilitar un uso más respetuoso y sostenible de este espacio natural.