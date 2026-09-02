Vuelve La Palma Fashion Week 2026 bajo el lema "La belleza florece sin límites"

La Palma volverá a convertirse en octubre en punto de encuentro para la moda de autor, la creatividad y el talento con la celebración de una nueva edición de La Palma Fashion Week, Semana de la Moda de La Palma, una gran celebración impulsada por Isla Bonita Moda, sello de garantía de calidad que impulsa el sector creativo vinculado a la moda en la isla de La Palma, promovido por el Cabildo Insular de La Palma a través de Sodepal.

Bajo el lema 'La belleza florece sin límites', la edición 2026 propone una oda a la moda y a la belleza como herramientas de autoexpresión, identidad y libertad, reivindicando la capacidad de la creación para trascender límites y convertirse en una forma de comunicación personal y colectiva.

Durante dos jornadas, los días 2 y 3 de octubre, el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane acogerá una programación dedicada a la moda de autor en diferentes formatos, con nuevas propuestas sobre la pasarela y espacios expositivos que permitirán descubrir el talento creativo vinculado al ecosistema de moda de La Palma.

Una celebración del talento hecho en La Palma

La Palma Fashion Week 2026 celebrará especialmente el talento de las 26 firmas asociadas actualmente a Isla Bonita Moda, poniendo en valor la evolución de un colectivo que durante los últimos años ha consolidado una identidad propia basada en la creatividad, la calidad, la producción responsable y el talento local.

Pero la Semana de la Moda de La Palma es también el reflejo de una comunidad creativa que ha crecido alrededor de la iniciativa. En este sentido, los Premios Isla Bonita Moda al Talento Made In La Palma, creados para descubrir y reconocer a las nuevas promesas del sector, han contribuido durante los últimos tres años a generar una auténtica cantera de profesionales vinculados a la moda.

Cartel del evento. / E. D.

Diseñadores y nuevas firmas, jóvenes talentos formados en la Escuela de Arte Manolo Blahnik, modelos de pasarela, maquilladores, peluqueros, creadores de contenido, fotógrafos y profesionales audiovisuales forman hoy parte de una comunidad cada vez más amplia que encuentra en Isla Bonita Moda un espacio de encuentro, colaboración y desarrollo profesional.

Por ello, esta nueva edición de La Palma Fashion Week no solo pone el foco sobre las firmas de moda, sino que celebra a toda una industria creativa que trabaja alrededor de ellas, reivindicando el valor de cada profesional que hace posible que una colección cobre vida.

La moda de las islas, unida en La Palma

La edición 2026 ampliará además su mirada más allá del territorio insular para convertir La Palma en punto de encuentro de diferentes colectivos de moda de territorios insulares.

Junto a las firmas palmeras, la pasarela contará con la presencia de diseñadores y marcas pertenecientes a colectivos amigos como Gran Canaria Moda Cálida, La Gomera Moda y Magia, Lanzarote Moda y Tenerife Moda. Una participación que refuerza los vínculos de colaboración que, durante los últimos años, se han consolidado entre los principales agentes del sector de la moda en Canarias a través de la marca Canarias Islas deModa, promovida por el Gobierno de Canarias, a través de Proexca, y que nuevamente estará presente como entidad colaboradora en esta edición.

A ellos se sumará también una representación de diseñadores de Adlib Ibiza, colectivo hermanado con Isla Bonita Moda desde 2024, que llegará a La Palma para compartir sobre la pasarela toda la creatividad, identidad y espíritu de la moda ibicenca.

Esta dimensión interinsular convierte a La Palma Fashion Week en un espacio de encuentro para diferentes formas de entender la moda desde territorios insulares, generando nuevas conexiones entre creadores, profesionales, instituciones y comunidades creativas.

La belleza florece sin límites

El lema de esta edición, 'La belleza florece sin límites', nace como una declaración de intenciones.

La belleza no entendida como un concepto cerrado, sino como algo que puede manifestarse de infinitas maneras. Una belleza que nace de la identidad, de la diversidad, de la imaginación y de la libertad de expresarse a través de lo que vestimos y de cómo lo hacemos.

La moda se convierte así en un lenguaje capaz de contar quiénes somos, de explorar nuevas identidades y de romper las fronteras que tradicionalmente han delimitado lo bello.

Bajo esta premisa, La Palma Fashion Week 2026 pretende celebrar la libertad de crear, de vestir y de ser, poniendo en valor una moda que nace desde el territorio pero que aspira a proyectarse mucho más allá de él.

Dos jornadas para celebrar la moda

Durante los días 2 y 3 de octubre, el Museo Arqueológico Benahoarita se transformará en escenario de una programación que reunirá nuevas propuestas de moda en formatos pasarela y expositivo, generando un espacio de encuentro entre profesionales, creadores, medios de comunicación, invitados y público.

Los desfiles serán de libre asistencia hasta completar aforo, acercando la moda de autor al público y permitiendo que residentes y visitantes puedan disfrutar en primera persona de las propuestas de los diseñadores participantes.

La cita contará además con la presencia de invitados de excepción del panorama social y creativo de las islas y a nivel nacional, así como con prensa especializada de primer nivel, que acompañará estas jornadas como amplificador de todo lo que suceda en La Palma.

La Palma Fashion Week se consolida así como una de las grandes citas anuales de la creatividad vinculada a lamoda en la isla, al tiempo que continúa fortaleciendo la proyección exterior de las firmas y profesionales que forman parte de Isla Bonita Moda.

En palabras de Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica del Cabido Insular de La Palma: “La Palma Fashion Week representa mucho más que una celebración de la moda. Es el reflejo de cómo una apuesta sostenida por el talento y la creatividad puede contribuir a construir un tejido empresarial y profesional cada vez más sólido en nuestra isla. Desde el Cabildo de La Palma, a través de Sodepal e Isla Bonita Moda, queremos seguir generando oportunidades para nuestros diseñadores, creadores y para todos los profesionales que forman parte de esta industria creativa.

Esta edición, bajo el lema ‘La belleza florece sin límites’, pone precisamente en valor esa capacidad de crear, de expresarnos y de proyectar nuestra identidad más allá de nuestras fronteras. Nos llena de orgullo que La Palma vuelva a convertirse en punto de encuentro para el talento de las islas y que podamos compartir nuestra pasarela con colectivos de Canarias y con Adlib Ibiza.

Apostar por la moda es apostar por el talento, por el emprendimiento, por la generación de oportunidades y por una La Palma que se reconoce como territorio creativo. Esta Semana de la Moda es, sobre todo, una celebración colectiva de todo lo que hemos conseguido construir juntos”.

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El calendario completo de desfiles, las firmas participantes, invitados y el resto de novedades de La Palma Fashion Week 2026 se irán desvelando progresivamente a través de los canales oficiales de Isla Bonita Moda.