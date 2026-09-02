La Palma apuesta por convertir el saber artesanal en nuevo tejido productivo

El Cabildo de La Palma, a través del proyecto La Palma Artesanía, gestionado por Sodepal, pone en marcha el próximo 21 de septiembre una nueva formación especializada en tejeduría tradicional bajo lizo, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Se trata de la segunda acción formativa de esta especialidad incluida en el programa previsto para 2026 y supone un nuevo paso en la estrategia insular para preservar los oficios tradicionales y convertirlos, al mismo tiempo, en una oportunidad de desarrollo profesional y económico.

La formación será impartida por la artesana Solbeida Marante de Paz y tendrá lugar en la Escuela Insular de Artesanía, en Villa de Mazo, los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 13:00 horas. El programa parte de una de las fases esenciales del oficio, el urdido, y avanza progresivamente por todas las etapas necesarias hasta completar la elaboración de un tejido tradicional.

Formación prolongada y especializada

Uno de los principales valores de esta iniciativa reside en su apuesta por una formación prolongada y especializada, frente a acciones de carácter puntual. Las plazas son limitadas y las personas participantes deben comprometerse a completar todo el periodo formativo, una fórmula que permite profundizar en el aprendizaje y adquirir competencias reales en un oficio que forma parte del patrimonio cultural y productivo de la isla.

Acercar la artesanía a los ciudadanos

La iniciativa también incorpora una clara dimensión de accesibilidad y acercamiento de la artesanía a nuevos públicos. La matrícula tiene un coste de cinco euros por jornada, mientras que las personas estudiantes y demandantes de empleo están exentas del pago previa acreditación de su situación. Con ello, La Palma Artesanía busca facilitar el acceso a la formación, especialmente entre colectivos que pueden encontrar en estos oficios una vía de capacitación y desarrollo profesional.

La convocatoria da continuidad a una línea de trabajo que ya ha demostrado capacidad de respuesta. El primer curso de 2026 dedicado a la tejeduría, en aquella ocasión a dos lizos, comenzó el 23 de febrero y finalizó el 31 de julio. Su acogida ha llevado al área de Artesanía y a Sodepal a mantener la apuesta por formaciones de larga duración y grupos reducidos, concebidas para favorecer un aprendizaje más profundo y la incorporación progresiva de nuevos profesionales al sector.

Miriam Perestelo, consejera delegada de Sodepal, sitúa la formación artesanal dentro de la estrategia de diversificación económica de la Isla

La consejera de Artesanía del Cabildo de La Palma, Susa Armas, destaca que la tejeduría tradicional representa una parte esencial del conocimiento acumulado en la isla y que su transmisión resulta clave para garantizar su continuidad. La responsable insular pone además el acento en un modelo formativo que no se limita a conservar el patrimonio, sino que busca que ese conocimiento pueda convertirse en una actividad profesional y generar nuevos proyectos.

Impulsar el producto local

En esta misma línea, la consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, sitúa la formación artesanal dentro de la estrategia de diversificación económica de la Isla. La capacitación de nuevos artesanos puede traducirse en la creación de talleres, participación en ferias, comercialización de piezas y generación de actividad económica vinculada al producto local.

La artesanía se plantea así como un activo que conecta cultura, economía y promoción turística. La producción artesanal permite reforzar la identidad de La Palma, ofrecer productos vinculados al territorio y responder a una demanda de visitantes que valoran cada vez más la autenticidad, el origen y la calidad. Desde La Palma Artesanía se busca, además, reforzar la conexión de estos oficios con el comercio y con otros sectores creativos de la Isla.

Varios elementos que se utilizan en esta práctica artesanal. / E.D.

Las claves de esta iniciativa No es solo conservación patrimonial: la formación conecta tradición con empleo, emprendimiento y actividad económica.

la formación conecta tradición con empleo, emprendimiento y actividad económica. Segundo curso de tejeduría en 2026: evidencia continuidad y una apuesta sostenida, no una acción aislada.

evidencia continuidad y una apuesta sostenida, no una acción aislada. Formación de larga duración: septiembre-noviembre, con tres jornadas semanales, permite hablar de aprendizaje real del oficio.

septiembre-noviembre, con tres jornadas semanales, permite hablar de aprendizaje real del oficio. Grupos reducidos: favorecen una enseñanza práctica y personalizada.

favorecen una enseñanza práctica y personalizada. Accesibilidad económica: cinco euros por jornada y gratuidad para estudiantes y personas demandantes de empleo.

cinco euros por jornada y gratuidad para estudiantes y personas demandantes de empleo. Relevo generacional: uno de los argumentos institucionales más potentes, especialmente en oficios tradicionales.

uno de los argumentos institucionales más potentes, especialmente en oficios tradicionales. Potencial profesional: el discurso de Sodepal permite vincular directamente la formación con talleres, ferias, venta de piezas y diversificación económica.

el discurso de Sodepal permite vincular directamente la formación con talleres, ferias, venta de piezas y diversificación económica. Artesanía + turismo: el producto artesanal funciona también como elemento de diferenciación y promoción de La Palma.

el producto artesanal funciona también como elemento de diferenciación y promoción de La Palma. Dinamización de la Escuela Insular de Artesanía: la iniciativa no solo forma personas, sino que mantiene activo un espacio estratégico para el sector.

la iniciativa no solo forma personas, sino que mantiene activo un espacio estratégico para el sector.

Los objetivos del taller

Entre los objetivos de la nueva formación se encuentran aprender a elaborar tejidos mediante procedimientos tradicionales, comprender el valor cultural y económico del trabajo artesano, fomentar la continuidad de los oficios tradicionales, acercar la artesanía a las generaciones más jóvenes y a personas con menos recursos y dinamizar la actividad de la Escuela Insular de Artesanía.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de la página de formación de La Palma Artesanía o presencialmente en la Escuela Insular de Artesanía de Villa de Mazo.

Noticias relacionadas

En definitiva, la iniciativa sitúa la conservación del patrimonio artesanal dentro de una estrategia más amplia: transmitir conocimiento, formar profesionales, favorecer el emprendimiento y generar actividad económica a partir de los recursos y la identidad propios de La Palma.