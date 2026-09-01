La misteriosa señal en chino de La Palma: la historia de amor y tragedia que esconde Barlovento

Quienes recorren una carretera de Barlovento, en La Palma, pueden encontrarse con una imagen poco habitual en Canarias: una señal escrita en chino. No es una casualidad ni un elemento decorativo sin explicación. Detrás de ese cartel se esconde una historia de amor, literatura y tragedia que conecta la isla con una de las escritoras más conocidas de Asia.

El vídeo que muestra esta curiosa señal y explica su origen ha sido difundido por la cuenta de Instagram mitablontodonada, despertando la curiosidad de muchos usuarios por la historia que se esconde detrás de este rincón de La Palma.

La protagonista de esta historia es Chen Ping, conocida mundialmente por su seudónimo literario Sanmao (三毛), una autora taiwanesa que se convirtió en un fenómeno cultural en China gracias a sus libros y relatos de viajes.

En 1979, Sanmao y su marido, José María Quero, llegaron a La Palma para vivir una nueva etapa. La pareja quedó vinculada a Barlovento, pero su estancia en la isla terminó marcada por una tragedia: el 30 de septiembre de ese mismo año, José María falleció mientras practicaba submarinismo frente a la costa del municipio.

El homenaje de La Fajana a Sanmao y José María Quero

Años después, Barlovento decidió mantener viva la memoria de aquella historia con la creación del Mirador Literario de La Fajana, un espacio dedicado a Sanmao y a su marido que fue inaugurado en 2014.

El diseño, obra del artista Juan Alberto Fernández, incorpora distintos elementos relacionados con la vida de la pareja y con la cultura china.

Uno de los símbolos más reconocibles son los tres tubos que forman parte de la instalación. Su significado está relacionado con el origen del nombre literario de Sanmao, que tomó su seudónimo de un personaje de cómic chino caracterizado por tener únicamente tres pelos en la cabeza.

Por eso, esos tres elementos representan precisamente esos tres pelos que dieron nombre a la escritora.

Una escritora que convirtió La Palma en un puente con China

Sanmao sigue siendo una figura muy conocida en China y Taiwán, donde sus libros cuentan con millones de lectores. Su relación con La Palma convirtió a la isla en un lugar especial dentro de su historia personal.

El vínculo entre la autora y el Archipiélago ha continuado con el paso de los años y ha servido como nexo cultural entre Canarias y China. Desde el Cabildo de La Palma se destaca que la historia de Sanmao continúa atrayendo visitantes asiáticos interesados en conocer los lugares que marcaron su vida.

Los símbolos de un amor marcado por el mar

El homenaje de La Fajana también recuerda la figura de José María Quero y su relación con el océano.

La instalación incorpora referencias al submarinismo, como unas aletas y unas gafas de buceo, elementos que recuerdan la actividad que practicaba y el trágico suceso que terminó con su vida en las aguas de Barlovento.

Más de cuatro décadas después, aquel rincón de La Palma mantiene viva una historia que une literatura, cultura china y memoria. Una pequeña costa del norte de la isla acabó formando parte del imaginario de una escritora que sigue siendo admirada por millones de personas al otro lado del mundo.

Y quizá ahora, cuando alguien se encuentre con aquella señal en chino, entienda por qué está allí.