La carretera LP-211 en Todoque recupera su ancho total y mejora la seguridad tras las obras del Cabildo de La Palma

El Cabildo de La Palma continúa avanzando en la recuperación de las infraestructuras estratégicas del Valle de Aridane afectadas por la erupción del volcán Tajogaite en 2021. Esta semana, la institución insular acomete una nueva actuación en la carretera LP-211, en Todoque, que permitirá modificar su trazado y recuperar el ancho total de la calzada, dotándola de una plataforma de 15 metros.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha visitado las actuaciones que se están ejecutando en este tramo, acompañado por el consejero insular de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, y los alcaldes de Los Llanos de Aridane y El Paso, Javier Llamas y Eloy Martín, respectivamente.

Unas coladas del volcán Tajogaite se frenan en una zona de plataneras de la costa de Los Llanos de Aridane. / Andrés Gutiérrez

"Un compromiso social"

Durante la visita, Sergio Rodríguez ha destacado que la recuperación y puesta en servicio de esta vía constituye uno de los compromisos del equipo de gobierno insular para seguir restableciendo las conexiones terrestres y contribuyendo a recuperar la calidad de vida de la ciudadanía del Valle de Aridane y del conjunto de La Palma.

La actuación se desarrolla sobre un tramo de aproximadamente 2,2 kilómetros y permitirá disponer de una plataforma viaria de 15 metros de ancho, con siete metros destinados a los dos carriles de circulación y amplios márgenes laterales que reforzarán las condiciones de seguridad de la carretera.

Los trabajos que se ejecutan durante estos días permitirán situar toda la plataforma al mismo nivel y adaptar el trazado actual a la nueva configuración de la vía. Esta intervención se desarrollará sin restricciones de circulación en ninguno de los dos sentidos, de manera que se mantenga la conectividad durante la ejecución de las obras.

Además de recuperar el ancho de la calzada, la actuación contempla la disposición de amplios arcenes, una mejora que permitirá incrementar la seguridad de quienes utilizan la vía y facilitará también la conexión con caminos perpendiculares a la carretera.

Sergio Rodríguez ha señalado que esta intervención supone un nuevo paso para mejorar la comunicación de los vecinos y vecinas situados al sur de las coladas, que dispondrán de una conexión más segura y funcional con el resto del Valle de Aridane.

Técnicos del IGME trabajan en un malpaís junto a una vía de nueva construcción. / A.G.

Recuperar las infraestructuras dañadas

El presidente insular ha subrayado que el Cabildo mantiene su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los ayuntamientos para recuperar las infraestructuras dañadas por la erupción y restablecer, de forma progresiva, las conexiones que resultan fundamentales para la movilidad y la actividad económica y social de la comarca.

En este sentido, la institución insular mantiene también sus esfuerzos para avanzar en la recuperación definitiva de la LP-2 y lograr que esta infraestructura estratégica vuelva a estar plenamente operativa, completando así la recuperación de las principales conexiones terrestres afectadas por el Tajogaite.