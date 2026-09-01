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El Cabildo de La Palma ultima los trabajos en la carretera de Todoque para recuperar su trazado mejorado

El presidente insular, Sergio Rodríguez, explica que esta semana se modificará el trazado actual de la LP-211, sin restricciones de tráfico, para poder preparar todo el ancho de calzada definitiva

Visita a la Carretera de Todoque en la que se están realizando los trabajos.

Visita a la Carretera de Todoque en la que se están realizando los trabajos. / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma sigue trabajando en la recuperación de infraestructuras claves para el Valle de Aridane y la isla tras los efectos que el volcán Tajogaite dejó en las principales conexiones terrestres, como la LP-211 de Todoque, que esta semana modificará su trazado para realizar los trabajos de recuperación del ancho total de la calzada.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha visitado las actuaciones que se están ejecutando para concluir estas labores y que permitirá contar con una plataforma de vía de 15 metros de ancho. También han conocido el estado de los trabajos el consejero insular de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, y los alcaldes de Los Llanos de Aridane y El Paso, Javier Llamas y Eloy Martín, respectivamente.

Sergio Rodríguez defiende que la puesta en funcionamiento de esta vía clave para el Valle de Aridane es uno de los compromisos del equipo de gobierno insular, que sigue trabajando de la mano de los ayuntamientos para recuperar la calidad de vida de la ciudadanía del Valle y La Palma.

El presidente detalla que la obra posibilitará contar con una calzada que tendrá 15 metros de ancho, con siete metros destinados a ambos carriles de circulación y márgenes amplios por cada lado para garantizar la seguridad.

Durante estos días, en los que se realizarán estos trabajos, se ejecutarán acciones que permitirán poner toda la plataforma al mismo nivel, cambiándose el actual trazado sin restricciones de circulación en ninguno de los sentidos.

Así, el presidente señala que la actuación en este tramo de 2,2 kilómetros, también permite contar con amplios arcenes, que también posibilitan mejorar la seguridad y facilitar la apertura de caminos perpendiculares a la vía inicial.

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Esta actuación, recalca Sergio Rodríguez, permite que los vecinos y vecinas del sur de las coladas estén ahora más cerca y mejor comunicados, mientras se redoblan esfuerzos para poder contar con la LP2, de manera definitiva, en servicio.

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