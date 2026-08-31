Villaflora celebra 40 años de atención psicosocial y estrecha vinculación con el barrio de El Socorro

El Centro de Rehabilitación Psicosocial Villaflora, dependiente del Cabildo de La Palma, celebró su 40 aniversario con un emotivo acto integrado en las Fiestas del Socorro, cuatro décadas después de que este recurso iniciara una trayectoria marcada por el cuidado, la atención especializada y, especialmente, por su estrecha vinculación con el barrio que lo acoge.

Durante la celebración, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, puso en valor el trabajo desarrollado durante estos 40 años por las profesionales y los profesionales que han formado parte de Villaflora, así como la acogida que las vecinas y los vecinos de El Socorro han brindado a las personas usuarias y al personal del centro a lo largo de toda su historia.

La jornada estuvo marcada por la celebración de una misa y posterior procesión en honor a la Virgen del Socorro, cuya imagen visitó este recurso sociosanitario. Las personas usuarias de Villaflora participaron activamente en el acto con una ofrenda floral a la patrona, reforzando el vínculo histórico entre el centro y el entorno social en el que se integra.

Recupera su nombre original

En el marco de esta celebración, Sergio Rodríguez anunció además que Villaflora recuperará su denominación original y pasará a llamarse Centro de Rehabilitación Psicosocial Villaflora-Virgen del Socorro, como reconocimiento a su historia y a la profunda relación que mantiene con el barrio.

El presidente insular recordó especialmente el papel desempeñado por los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, impulsores de los primeros pasos de este recurso. "Ellos pusieron los cimientos del amor al prójimo, del cuidado desinteresado y de la calidez humana que aún hoy se respira en cada rincón de esta casa, antes de que el Cabildo Insular de La Palma asumiera con orgullo y responsabilidad la gestión pública de este centro", señaló Rodríguez.

"Ellos pusieron los cimientos del amor al prójimo, del cuidado desinteresado y de la calidez humana que aún hoy se respira en cada rincón de esta casa, antes de que el Cabildo asumiera con orgullo y responsabilidad la gestión pública de este centro" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Un gran trabajo vecinal

El máximo responsable de la Corporación insular también quiso destacar el papel de la comunidad de El Socorro en la historia de Villaflora y, de manera particular, el de su Asociación de Vecinos. "Han acogido a profesionales y personas usuarias como verdaderos vecinos y vecinas", destacó.

Imagen del acto central celebrado en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Villaflora. / E.D.

Para Rodríguez, esta convivencia ha permitido que Villaflora sea hoy una parte plenamente integrada del "paisaje y del paisanaje de El Socorro”, contribuyendo durante estas cuatro décadas a derribar barreras y prejuicios desde la cercanía y la convivencia cotidiana.

"Desde el afecto cotidiano se ha demostrado que la verdadera integración no se escribe en los papeles, sino en el saludo diario, en las fiestas compartidas y en la convivencia en la plaza", añadió el presidente.

Un recurso consolidado al servicio de la autonomía y la atención psicosocial

Cuatro décadas después de su puesta en marcha, Villaflora constituye una realidad consolidada y un ejemplo de colaboración entre administraciones para garantizar una atención especializada a las personas que requieren apoyo en el ámbito de la salud mental y la rehabilitación psicosocial.

El recurso engloba dos dispositivos asistenciales fundamentales, financiados por el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias, y forma parte de la Red Insular para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Asimismo, está adscrito a la Red de Rehabilitación Psicosocial de La Palma del Servicio Canario de la Salud, y el acceso se realiza mediante derivación de los profesionales de referencia del Hospital Universitario de La Palma.

La celebración de este 40 aniversario supone, así, un reconocimiento a quienes han hecho posible la trayectoria de Villaflora y a toda una comunidad que, durante cuatro décadas, ha contribuido a convertir este recurso en un espacio de atención, convivencia e integración plenamente vinculado a El Socorro.