La Palma refuerza su posición como destino internacional de rodajes tras el premio de localizaciones de ‘Pluribus’

El equipo de localizaciones de la serie de Apple TV+ Pluribus, creada por Vince Gilligan y rodada parcialmente en La Palma, ha sido reconocido con el premio a las mejores localizaciones en una serie de televisión contemporánea en la 13.ª edición de los Location Managers Guild International Awards (LMGI Awards), celebrada el pasado 22 de agosto en Santa Mónica.

El galardón distingue el trabajo creativo y profesional desarrollado por Christian Diaz de Bedoya, John O’Connor, Priscila Calero, Jorge Noguerales, Yanira De Armas y Will Brewster, responsables de localizar, seleccionar y hacer posibles los escenarios que contribuyen a construir el universo visual de la producción.

Localizaciones palmeras

La Palma fue uno de los territorios elegidos para el rodaje de la serie, que utilizó espacios como El Cubo de La Galga, el Bosque de Los Tilos, San Andrés y Sauces y distintos rincones de Tazacorte para recrear escenarios latinoamericanos. La producción aprovechó así la diversidad paisajística de la isla, combinando los bosques de laurisilva con entornos urbanos y otros espacios naturales.

El reconocimiento internacional a Pluribus se suma a una trayectoria de crecimiento de La Palma como territorio de rodajes. Durante 2025, la La Palma Film Commission atendió 146 proyectos audiovisuales, la cifra más alta desde la creación de la oficina en 2015, de los que 25 llegaron a materializarse en rodajes efectivos en la isla. La actividad supuso 61 días de rodaje, 87 permisos tramitados y 137 contratos directos formalizados en La Palma, con un impacto económico directo estimado de 3.718.542,70 euros.

Estos datos consolidan una evolución sostenida del sector. En 2024 se contabilizaron 24 rodajes de entre los 140 proyectos atendidos por la Film Commission, con 109 días de rodaje y la contratación de 464 profesionales en puestos técnicos y artísticos, además de extras y figuración. Ese ejercicio generó un impacto económico directo de 6,59 millones de euros, la cifra récord registrada hasta entonces.

La evolución evidencia que el audiovisual se ha convertido en una herramienta de diversificación económica para La Palma, con efectos que trascienden a las propias productoras y profesionales. Cada rodaje moviliza también sectores como el alojamiento, la restauración, el transporte, los suministros y otros servicios vinculados a la actividad de las producciones. En paralelo, la presencia de títulos internacionales en plataformas globales contribuye a reforzar la promoción exterior de la isla y su capacidad para atraer nuevos proyectos.

"Felicito a todo el equipo de localizaciones de Pluribus por un reconocimiento que pone en valor el extraordinario trabajo creativo, técnico y logístico que desarrollan estos profesionales" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Diversificar la economía palmera

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, felicita "a todo el equipo de localizaciones de Pluribus por un reconocimiento que pone en valor el extraordinario trabajo creativo, técnico y logístico que desarrollan estos profesionales", añadiendo que "para La Palma es una satisfacción haber formado parte de una producción internacional que continúa cosechando éxitos y que encontró en nuestros paisajes espacios adecuados para construir parte de su historia”, señala.

Rodríguez destaca además que la evolución de los últimos años demuestra que "el audiovisual se consolida como una herramienta real de diversificación económica”, con una actividad que genera contratación, oportunidades para profesionales y empresas de la isla y una mayor proyección internacional del territorio.

Por su parte, la consejera de Promoción Económica y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destaca que "este premio visibiliza la importancia del trabajo de los equipos de localizaciones y todo el esfuerzo que existe detrás de la llegada de una producción audiovisual", destaca justo antes de valorar de forma positiva que “que proyectos internacionales de primer nivel elijan La Palma contribuye a mostrar nuestras posibilidades y a generar nuevas oportunidades para el sector audiovisual de la Isla”, añade.

"Este premio visibiliza la importancia del trabajo de los equipos de localizaciones y todo el esfuerzo que existe detrás de la llegada de una producción audiovisual" Miriam Perestelo — Consejera de Promoción Económica

Madurez del sector audiovisual

Perestelo subraya que los datos de 2025 reflejan una progresiva madurez del sector, al pasar de depender en mayor medida de grandes producciones puntuales a contar con una actividad más diversificada y sostenida durante el año. Esta dinámica favorece la profesionalización, la inserción laboral y la participación creciente de profesionales palmeros en producciones nacionales e internacionales.

La consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, subraya que "la presencia de los paisajes palmeros en una serie reconocida internacionalmente supone una importante proyección para la isla y fortalece su imagen como destino de rodajes y de turismo de pantalla”.

La estrategia de captación audiovisual permite, además, convertir la presencia de La Palma en producciones de alcance internacional en una herramienta de promoción turística. Títulos estrenados en plataformas como Netflix y Apple TV+ han llevado recientemente los paisajes de la isla a audiencias internacionales, reforzando su posicionamiento como destino cinematográfico.

Reconocimiento internacional

El posicionamiento internacional de La Palma se ha visto acompañado en 2026 por otros reconocimientos. En febrero, la isla fue distinguida como Mejor Localización Europea 2026 en los EUFCN Location Awards, en el marco del European Film Market de la Berlinale, consolidando su presencia entre los destinos europeos de referencia para la industria audiovisual.

A esta trayectoria se suma ahora el LMGI Award obtenido por Pluribus, que sitúa nuevamente los paisajes palmeros en el escaparate internacional de la industria. El reconocimiento pone en valor no solo las localizaciones de la isla, sino también la capacidad de La Palma para integrarse en producciones de gran escala y ofrecer un entorno competitivo para equipos técnicos, productoras y profesionales del audiovisual.

El LMGI Award se suma, además, a los reconocimientos internacionales obtenidos por Pluribus, que cuenta con 18 nominaciones a los premios Emmy de 2026, reforzando la proyección internacional de una producción en la que La Palma forma parte de su universo visual.

He mantenido el tono institucional de la nota original, pero con un enfoque más periodístico y con una idea central más clara: el premio de Pluribus no es un hecho aislado, sino otro indicador del proceso de consolidación del audiovisual como sector económico estratégico para La Palma. Los datos de 2025 son especialmente útiles porque permiten destacar que los 25 rodajes son la cifra más alta desde 2015, mientras que 2024 aporta el contraste del récord económico de 6,59 millones de euros.