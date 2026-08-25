Si vas a disfrutar de actividades en la montaña, atentos a estos consejos del GES La Palma
El 112 Canarias, junto al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) de La Palma, detallan las precauciones esenciales para disfrutar de la montaña de forma segura
El buen tiempo, que en Canarias se traslada a prácticamente cualquier época del año, unido a la belleza paisajística de las islas, invita a realizar actividades al aire libre.
Con todos los escenarios posibles para ello, la montaña se vuelve en un imprescindible. La paz y tranquilidad que transmiten los montes canarios son perfectos para hacer rutas a pie o en bici, o, simplemente, acudir a una zona recreativa a pasar el día. Pero siempre que uno se plantee acudir a la montaña, debe ser consciente de los cuidados que hay que tener para evitar posibles riesgos.
Si quieres ir con seguridad a la montaña, te dejamos las recomendaciones que ha publicado el 112 Canarias, de la mano de un equipo del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) de La Palma.
Consejos para ir a la montaña
Consultar siempre las limitaciones de acceso que puedan existir, especialmente durante épocas de riesgo alto de incendios forestales.
- Llevar agua suficiente y protección solar.
- Comprobar que el teléfono móvil tenga batería.
- Evitar realizar actividades en la montaña durante los episodios de altas temperaturas.
- Informar a familiares o amistades de la ruta a seguir.
- Utilizar el equipamiento adecuado para cada actividad.
- Planificar bien el recorrido, teniendo en cuenta la duración prevista y las horas de luz disponibles.
- Evitar que la actividad concluya al anochecer.
- La carretera clave para la reconstrucción de La Palma por la erupción del Tajogaite estará terminada a comienzos de 2027
- La Palma, la isla que desafía el vértigo
- Isla Bonita Love Festival y Canarias Viaja unen fuerzas para que su 10º aniversario llegue a todo el archipiélago
- Hay viajes que se organizan y otros que se viven
- España y el Banco Europeo de Inversiones diseñan un plan de 1.000 millones para atraer el TMT a La Palma
- El Cabildo de La Palma proyecta una residencia para estudiantes en La Laguna
- Avanzan a buen ritmo las obras de la Avenida La Constitución
- Los equipos contraincendios de Canarias piden a la población «no bajar la guardia»