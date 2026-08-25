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Si vas a disfrutar de actividades en la montaña, atentos a estos consejos del GES La Palma

El 112 Canarias, junto al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) de La Palma, detallan las precauciones esenciales para disfrutar de la montaña de forma segura

Consejos del GES La Palma para ir a la montaña

Consejos del GES La Palma para ir a la montaña

112 Canarias

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El buen tiempo, que en Canarias se traslada a prácticamente cualquier época del año, unido a la belleza paisajística de las islas, invita a realizar actividades al aire libre.

Con todos los escenarios posibles para ello, la montaña se vuelve en un imprescindible. La paz y tranquilidad que transmiten los montes canarios son perfectos para hacer rutas a pie o en bici, o, simplemente, acudir a una zona recreativa a pasar el día. Pero siempre que uno se plantee acudir a la montaña, debe ser consciente de los cuidados que hay que tener para evitar posibles riesgos.

Si quieres ir con seguridad a la montaña, te dejamos las recomendaciones que ha publicado el 112 Canarias, de la mano de un equipo del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) de La Palma.

Consejos para ir a la montaña

Consultar siempre las limitaciones de acceso que puedan existir, especialmente durante épocas de riesgo alto de incendios forestales.

Noticias relacionadas y más

  • Llevar agua suficiente y protección solar.
  • Comprobar que el teléfono móvil tenga batería.
  • Evitar realizar actividades en la montaña durante los episodios de altas temperaturas.
  • Informar a familiares o amistades de la ruta a seguir.
  • Utilizar el equipamiento adecuado para cada actividad.
  • Planificar bien el recorrido, teniendo en cuenta la duración prevista y las horas de luz disponibles.
  • Evitar que la actividad concluya al anochecer.
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