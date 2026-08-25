Si vas a disfrutar de actividades en la montaña, atentos a estos consejos del GES La Palma

El buen tiempo, que en Canarias se traslada a prácticamente cualquier época del año, unido a la belleza paisajística de las islas, invita a realizar actividades al aire libre.

Con todos los escenarios posibles para ello, la montaña se vuelve en un imprescindible. La paz y tranquilidad que transmiten los montes canarios son perfectos para hacer rutas a pie o en bici, o, simplemente, acudir a una zona recreativa a pasar el día. Pero siempre que uno se plantee acudir a la montaña, debe ser consciente de los cuidados que hay que tener para evitar posibles riesgos.

Si quieres ir con seguridad a la montaña, te dejamos las recomendaciones que ha publicado el 112 Canarias, de la mano de un equipo del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) de La Palma.

Consejos para ir a la montaña

Consultar siempre las limitaciones de acceso que puedan existir, especialmente durante épocas de riesgo alto de incendios forestales.