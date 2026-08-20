El Cabildo de La Palma refuerza la prevención de incendios forestales con una campaña de asesoramiento puerta a puerta

El Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de La Palma renueva durante este verano la acción de comunicación ambiental ‘Puerta a puerta’ para reforzar la prevención de incendios forestales y reducir la vulnerabilidad de las viviendas situadas en las áreas de interfaz urbano-forestal más expuestas de la isla.

La consejera de Medio Ambiente, Mónica Gómez, destaca que “la prevención comienza mucho antes de que se produzca un incendio y requiere de la implicación de toda la sociedad”. En este sentido, señala que “una vivienda preparada, con su entorno limpio y acondicionado, puede reducir considerablemente su vulnerabilidad frente al fuego y marcar una diferencia importante en la protección de las personas y los bienes”.

La iniciativa, desarrollada por la Unidad de Educación Ambiental, forma parte del programa de Comunicación Ambiental sobre Prevención de Incendios Forestales 2026, que este año se desarrolla bajo el lema ‘Sin Maleza, Salvas tu Casa’. Durante los meses de julio y agosto, el personal de campo recorrerá las áreas próximas a las Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZARI) para ofrecer a los vecinos un asesoramiento personalizado sobre las medidas necesarias para proteger sus viviendas y mantener sus parcelas en condiciones adecuadas.

Cartel de la campaña. / E. D.

Recomendaciones

Durante las visitas, el personal especializado ofrecerá recomendaciones para mantener las viviendas y sus alrededores libres de maleza, conservar una distancia adecuada entre el arbolado y las edificaciones y mantener las copas de los árboles podadas a una altura de tres metros del suelo. También se aconseja cortar con regularidad la vegetación seca y los pastos.

La campaña incide además en la importancia de retirar residuos, enseres, acopios de leña y bombonas de gas de las zonas próximas a fachadas y terrazas. Asimismo, recomienda mantener jardines y cultivos verdes e hidratados en un entorno seguro de 15 metros para contribuir a frenar el avance de las llamas.

El personal que participa en esta acción dará a conocer también una aplicación móvil que permite a los propietarios evaluar de forma rápida el nivel de riesgo de sus edificaciones y obtener un diagnóstico con las principales acciones correctivas que pueden llevar a cabo.

El Servicio de Medio Ambiente y Emergencias considera que la comunicación interpersonal y la concienciación de proximidad son herramientas fundamentales para reducir la vulnerabilidad ante los incendios forestales. Por ello, el Cabildo agradece la colaboración y hospitalidad de los vecinos con el personal encargado de realizar las visitas y anima a la ciudadanía a sumar esfuerzos para avanzar hacia una isla más resiliente y segura.