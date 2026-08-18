El Cabildo de La Palma invertirá más de 6,6 millones de euros en un nuevo Centro de Mayores

El Cabildo de La Palma continúa avanzando para hacer realidad la construcción de un nuevo Centro de Mayores en el barrio capitalino de La Dehesa. La apertura del plazo para la presentación de ofertas supone un nuevo paso para la puesta en marcha de esta infraestructura sociosanitaria, que permitirá ampliar los recursos residenciales de la isla destinados a la atención de personas mayores y dependientes.

La actuación contempla tanto la redacción del proyecto básico y de ejecución como la ejecución de las obras, y está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de agosto y consultar la documentación correspondiente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una necesidad creciente

La importancia de esta actuación radica especialmente en su capacidad para responder a una necesidad creciente de la sociedad palmera: disponer de recursos sociosanitarios suficientes y adaptados a las necesidades de una población cada vez más envejecida y dependiente.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, destaca precisamente el compromiso del equipo de gobierno con la dotación de las infraestructuras que necesita la isla para hacer frente a esta realidad. En este sentido, la Corporación insular destina 6.635.372,60 euros a una obra considerada clave para continuar incrementando el número de plazas residenciales disponibles en La Palma.

La nueva infraestructura no solo supondrá un aumento de la capacidad asistencial, sino que incorporará un modelo de atención basado en Unidades de Convivencia, concebidas para ofrecer a las personas residentes un entorno lo más parecido posible a un hogar. El objetivo es combinar la atención profesional y personalizada con espacios que favorezcan la autonomía, la convivencia y la intimidad.

30 plazas distribuidas en 18 habitaciones

La consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, detalla que el nuevo centro contará con 30 plazas, distribuidas en 18 habitaciones: 12 de ellas serán dobles y seis individuales.

La distribución responde a la voluntad de potenciar la autonomía de las personas residentes, al tiempo que se mantiene una atención personalizada y adaptada a las necesidades específicas de cada usuario.

La nueva infraestructura no solo supondrá un aumento de la capacidad asistencial, sino que incorporará un modelo de atención basado en Unidades de Convivencia, concebidas para ofrecer a las personas residentes un entorno lo más parecido posible a un hogar

Distribución en dos plantas

El diseño del edificio refuerza esta filosofía asistencial. Las habitaciones se situarán en el nivel superior, distribuidas en dos plantas. Cada una de estas plantas funcionará como una unidad de convivencia diferenciada, con una ocupación máxima de 15 personas, favoreciendo así un funcionamiento similar al de un hogar.

Cada unidad estará integrada por nueve habitaciones, tanto dobles como individuales, además de espacios destinados a cocina, comedor, zona común y sala de estar. De esta manera, las personas residentes podrán disponer simultáneamente de espacios que garanticen su intimidad y de otros concebidos para fomentar la convivencia.

La puesta en marcha de este proyecto representa, por tanto, un avance relevante en la ampliación de la red de atención a las personas mayores y dependientes de La Palma. Con una inversión superior a los 6,6 millones de euros y un modelo basado en unidades de convivencia, el Cabildo busca no solo aumentar el número de plazas residenciales de la isla, sino también avanzar hacia una atención más cercana, personalizada y centrada en las necesidades y la autonomía de las personas.