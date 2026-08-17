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El Cabildo de La Palma respalda la ´Batalla Poética´, un espectáculo que reúne la polka y el rap

La iniciativa reunirá esta noche a tres formas de improvisación lírica como son el punto, la polka y el rap

Cartel de 'Batalla Poética'.

Cartel de 'Batalla Poética'. / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma respalda la celebración de la ‘Batalla Poética’, que se celebrará esta noche, a las 22:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Fuencaliente, en el Día del humor de la Fiesta de la Vendimia. La entrada, totalmente gratuita, reunirá el arte de los versadores, la polka y el rap.

Yapci Bienes, productor del evento, destaca el atractivo artístico de la propuesta, que es "un crisol de estilos, ingenios y melodías, donde el verso espontáneo actúa como nexo. En esta performance se unen diversidad creativa, frescura poética, buena música y pique sano, del que une a los grupos y hace disfrutar al público, al cual se otorga un papel bastante activo".

La propuesta se enmarca en un proyecto de dinamización cultural y de proyección comunitaria del arte versador impulsado por la Asociación Palmera de versadores de Punto y Clave, que apuesta por el arte de la improvisación y, al mismo tiempo, por las distintas formas de creación poética presentes.

Cartel de 'Batalla Poética'.

Cartel de 'Batalla Poética'. / E. D.

La actividad se desarrollará mediante un enfrentamiento por equipos entre Team Punto, Team Polka y Team Rap. Las diferentes rondas estarán condicionadas por ´vendimias de palabras´en la que podrá participar el público, a partir de temas compuestos por la rapera e tinerfeña Jela Marrero.

El espectáculo estará a cargo del speaker Host (Cantim), mientras que Dj JAVV será el encargado de las pistas del rap. Los equipos estarán formados por improvisadores de Canarias y Cuba y el orden de participación de cada equipo se determinará mediante un sorteo protagonizado por el público.

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La iniciativa busca favorecer el intercambio entre distintas formas de improvisación poética creando un espacio para compartir y disfrutar de estas experiencias artísticas.

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