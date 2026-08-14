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Respuesta a una demanda histórica: el Complejo Deportivo de El Paso avanza a buen ritmo

Las obras de esta infraestructura, que se licitaron por un importe de 4,2 millones de euros, dotarán al municipio de una piscina cubierta e instalaciones complementarias, como spa, vestuarios, gimnasio, cafetería y zonas generales

Visita a las obras.

Visita a las obras. / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Plan Insular para el Desarrollo Local (PIDL) del Cabildo de La Palma posibilita responder a una demanda histórica de El Paso con la construcción de un Complejo Deportivo, que contará con una piscina cubierta e instalaciones complementarias, como spa, vestuarios, gimnasio, cafetería y zonas generales, unos trabajos que se licitaron por 4,2 millones de euros.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha visitado las obras que convertirán en realidad esta importante infraestructura para mejorar el bienestar de la ciudadanía junto al alcalde de El Paso, Eloy Martín, y los concejales de Deportes y Obras e Infraestructuras, Omar Hernández y David González, respectivamente.

Sergio Rodríguez defiende que la importancia del PIDL para continuar trabajando en una de las principales apuestas del equipo de gobierno insular, que se centra, por un lado, en la colaboración constante con las administraciones locales y, por otro, en posibilitar infraestructuras que favorezcan el desarrollo del territorio palmero desde una visión global de isla.

Visita a las obras del complejo deportivo.

Visita a las obras del complejo deportivo. / E. D.

En este sentido, el presidente recuerda que el PIDL es una apuesta de este grupo insular, que dota de 40 millones de euros a los 14 municipios, con un índice de ruralidad que busca potenciar especialmente estas zonas de La Palma. En relación a este Complejo, Rodríguez incide en que el Cabildo ha aportado 3,2 millones de euros, complementado por una inversión del Ayuntamiento para trabajar desde la unidad por mejorar la vida de las personas de El Paso y ampliar las instalaciones deportivas municipales.

Por su parte, Eloy Martín destaca la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante proyectos ambiciosos que permitan una transformación real de las vidas de las personas de El Paso y den respuesta, a su vez, a una demanda tan extensa como es esta.

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El proyecto de El Paso permitirá completar la ejecución de un complejo deportivo que fomentará hábitos de vida saludable y posicionará al municipio como una zona de la Isla que cuenta con unas instalaciones modernas que ofrecen a residentes y visitantes una amplia variedad de servicios vinculados al bienestar y al cuidado personal.

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