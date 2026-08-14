Concierto de Isabel Pantoja en La Palma: la Sinfónica de Las Palmas acompañará a la artista en su único concierto en España

La Orquesta Sinfónica de Las Palmas acompañará a Isabel Pantoja el próximo 12 de septiembre en el Puerto de Tazacorte, donde la artista ofrecerá el único concierto en España de la gira con la que celebra sus 50 años de trayectoria. Un total de 50 músicos, con coral incluida, compartirán escenario con la cantante en la primera de las dos grandes jornadas musicales del 10º aniversario del Isla Bonita Love Festival.

La formación sinfónica y la coral se sumarán a la voz de Pantoja sobre el escenario de gran formato que el festival instalará en el recinto portuario. El despliegue musical dará forma a una actuación conmemorativa centrada en las cinco décadas de carrera de la artista.

El Puerto de Tazacorte acogerá así una cita marcada por una doble conmemoración: los 50 años de Isabel Pantoja como artista y la primera década del Isla Bonita Love Festival. La actuación del 12 de septiembre abrirá las dos fechas musicales con las que el evento celebrará este aniversario.

Isabel Pantoja durante una actuación. / E. D.

La participación de Isabel Pantoja se enmarca también en la dimensión social que acompaña al festival desde sus orígenes. La cantante recibió en 2022 el premio Mister Gay España durante las celebraciones del Orgullo de Madrid y mantiene una conexión especial con varias generaciones del público LGTBIQ+.

10 años del Isla Bonita Love Festival

El concierto forma parte de la programación del 10º aniversario del Isla Bonita Love Festival. El evento nació en 2016 para convertir la música y la cultura en un espacio desde el que celebrar el respeto, la libertad y la diversidad afectiva y sexual.

Una semana después de la actuación de Isabel Pantoja, el Puerto de Tazacorte recibirá el 19 de septiembre a Laura Pausini y Nathy Peluso. Pausini ofrecerá un concierto de dos horas, mientras que Nathy Peluso llegará a La Palma con su Grasa Tour DJ Set, un formato que combina música electrónica y sonidos urbanos.

Entre ambas fechas, el festival desarrollará una programación social con debates, ponencias, encuentros y charlas centrados en los retos del colectivo LGTBIQ+, la diversidad familiar y la igualdad. La celebración mantendrá así la combinación de música y compromiso social que ha definido al Isla Bonita Love Festival desde su nacimiento.

Entradas a la venta

Las entradas para el concierto de Isabel Pantoja se encuentran a la venta a través de Tomaticket. La plataforma también permite adquirir un abono para las dos jornadas, que incluye la actuación de Pantoja del 12 de septiembre y los conciertos de Laura Pausini y Nathy Peluso del día 19.

Los abonos de dos días son nominativos. En el acceso al recinto se comprobará que el nombre del asistente coincida con el indicado en la entrada mediante la presentación del DNI o el pasaporte. Tomaticket dispone también de autorizaciones específicas para el acceso de menores en cada una de las jornadas.

El concierto de Isabel Pantoja abrirá así la celebración musical de una década del Love Festival antes de que el Puerto de Tazacorte reciba, siete días después, la segunda gran jornada de su 10.º aniversario.

El Isla Bonita Love Festival está organizado por Sodepal, empresa pública del Cabildo de La Palma, y producido por El Time Eventos, con la colaboración del Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Ayuntamiento de Tazacorte.