El Cabildo de La Palma acerca los títeres a cuatro municipios en agosto

El Cabildo de La Palma respalda la iniciativa Títeres en Verano, que acercará esta representación a cuatro municipios de la isla en el mes de agosto a través del espectáculo Pepón de la compañía Tal Cual Troupe.

La consejera insular de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo, destaca que esta propuesta contribuye a acercar la cultura a todos los rincones de la isla durante el verano, ofreciendo una alternativa de ocio de calidad para toda la familia. “Los títeres son una herramienta extraordinaria para despertar la imaginación, fomentar la creatividad y acercar a los más pequeños al mundo de las artes escénicas a través del humor y la participación”, señala.

La compañía palmera Tal Cual Troupe, con más de 30 años de trayectoria en la isla, será la encargada de poner en escena uno de sus espectáculos clásicos, Pepón, una obra interactiva, didáctica y divertida que invita al público a participar y disfrutar de una historia llena de imaginación.

Cartel de la obra. / E. D.

Los títeres de Tal Cual Troupe y sus cuidadores, Ángel Prieto y Gustavo Loiterstein, ampliamente conocidos en la isla de La Palma, han declarado que "estaremos encantados de recibir, una vez más, a niños y niñas de todas las edades, de 0 a 99 años, y más si los hubiera, a compartir este espectáculo en el que no faltarán las sorpresas y, por supuesto, la participación activa del público".

La obra cuenta la historia de Pepón, que un día se quedó sin casa después de que, accidentalmente, un burro la pisara. Para solucionar su problema, tendrá que recurrir a los conocimientos mágicos de los duendes y descubrir cómo hacerse una nueva casa.

Sesiones programadas

La iniciativa recorrerá cuatro municipios de la isla, comenzando el domingo 16 de agosto, a las 12:00 horas, en el Mercadillo del Agricultor de Puntagorda. El miércoles, día 26, a las 18:30 horas, la representación llegará al Auditorio de la Casa de la Cultura Braulio Martín, en El Paso, y el viernes 28 de agosto, a las 19:00 horas, será el turno de Garafía, que acogerá la sesión en la Plaza de Las Tricias.

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El programa finalizará el domingo, día 30, a las 19:00 horas, en la Plaza de Montserrat, en San Andrés y Sauces.