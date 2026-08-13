El nuevo Espacio Público Sociocultural Pino de la Virgen en Puntagorda, más cerca de ser una realidad

Los trabajos para la creación del nuevo Espacio Público Sociocultural Pino de la Virgen, ubicado en el municipio de Puntagorda, avanzan en su ejecución permitiendo ya observar una parte importante de la infraestructura que se desarrolla con un presupuesto de 2,4 millones de euros, financiado íntegramente a través del Plan Insular de Desarrollo Local (PIDL) del Cabildo de La Palma.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, visitó el inicio de las obras junto al alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez. Durante el recorrido, el presidente destacó el impacto transformador del PIDL, un programa dotado con 40 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades entre los catorce ayuntamientos de la isla, y que aplica un índice corrector diseñado para favorecer especialmente a los municipios rurales.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de la zona del Pino de la Virgen para poner en valor los recursos patrimoniales y naturales locales, incentivando al mismo tiempo la iniciativa privada y la actividad económica en el entorno. El futuro edificio se consolidará como un punto neurálgico para la cultura insular al albergar la sede comarcal de la Escuela Insular de Música, además de amplios espacios para la dinamización sociocultural de la ciudadanía.

Sergio Rodríguez defendió el trabajo coordinado entre el Cabildo y las administraciones locales “para sacar adelante proyectos de calado que permitan la transformación de cada uno de los municipios de la isla y promuevan un cambio global en todo el territorio insular”. En este sentido, valoró la trayectoria de Puntagorda como “un ejemplo de municipio que apuesta decididamente por diversificar su oferta turística y cultural”.

Por su parte, Vicente Rodríguez agradeció el compromiso del grupo de gobierno insular por trabajar de la mano de los consistorios, ejecutando proyectos estratégicos que “transformarán el día a día de la ciudadanía de Puntagorda y de toda la comarca”. Para esta actuación, el Ayuntamiento ha decidido destinar la totalidad de la asignación del PIDL correspondiente al municipio.