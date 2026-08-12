La Palma respalda la celebración del II Encuentro Internacional de versadores ‘Punto y Clave’

El Cabildo de La Palma colabora en la segunda edición del Encuentro Internacional de Versadores ‘Punto y Clave’, una cita que reunirá una fusión artística de La Palma y Cuba basada en la improvisación poética y su música tradicional, en la Villa de Garafía. El evento se desarrollará el próximo miércoles, 12 de agosto, a partir de las 16:00 horas, en la Plaza Baltasar Martín de Santo Domingo.

La consejera de Cultura, Miriam Perestelo, resalta la importancia de respaldar este tipo de iniciativas que contribuyen a preservar y difundir las tradiciones vinculadas a la identidad cultural de La Palma. “Desde el Cabildo seguiremos apoyando estos encuentros, que nos permiten poner en valor nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, favorecer el intercambio cultural con artistas de otros lugares”, señala.

Por su parte, Yapci Bienes, coordinador del evento, destaca la importancia de este tipo de actividades para fortalecer el arte versador y aquellos aspectos culturales e identitarios que se vinculan a él: desde la tradición de la poesía oral y el folklore musical hasta las relaciones sostenidas con la isla de Cuba.

La celebración, enmarcada en la programación cultural de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Luz 2026, contará la participación de un elenco compuesto por músicos, versadores y repentistas reconocidos. La representación de La Palma estará formada por Joseíto Bienes, Yapci Bienes y Jonay Castilla. Desde Cuba participarán Fernando Murga, Adriana Fajardo y Orismay Hernández.

La actuación destaca por su carácter participativo, permitiendo la sugerencia de frases y temas por parte del público. Miriam Perestelo subraya que “esta dinámica permite hacer llegar la tradición versadora a todas las personas de una forma cercana, permitiendo que formen parte de la representación y fomentando el conocimiento de esta expresión cultural”.

Noticias relacionadas

El Cabildo de La Palma financia esta actividad como parte de su apoyo a la dinamización y difusión del arte versador. La gestión del proyecto corresponde a la Asociación Palmera de Versadores Punto y Clave, dedicada a la preservación, divulgación y desarrollo de esta tradición. También cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Garafía.