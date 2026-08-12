El Instrumento de Planificación Singular Turística del litoral de Los Llanos de Aridane entra en consulta pública

El Cabildo de La Palma sigue avanzando en la puesta en marcha y aprobación definitiva del Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) para la ordenación estructural y pormenorizada del litoral de Los Llanos de Aridane, concretamente en los núcleos de Puerto Naos y Charco Verde, exponiendo a consulta pública el documento.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende la importancia que tiene esta herramienta, promovida por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, para seguir avanzando en la recuperación social y económica de la isla y del Valle de Aridane, posibilitando la ordenación territorial para promover infraestructuras turísticas y el desarrollo urbanístico de los núcleos costeros.

Rodríguez señala que este nuevo paso forma parte del procedimiento necesario para continuar dando pasos en firme de cara a que este instrumento de ordenación sea una realidad. “Desde el equipo de gobierno del Cabildo de La Palma trabajamos por los intereses de la ciudadanía de nuestra isla y lo hacemos de manera transparente”, explica el presidente.

Sergio Rodríguez. / E. D.

Normativas

Además, Sergio Rodríguez recuerda que este proceso se ampara en la Ley de Islas Verdes y la Ley del Suelo para actuaciones de interés insular y defiende que es clave para definir el futuro modelo de ordenación de la franja costera de Los Llanos de Aridane.

Las personas interesadas podrán consultar el documento del Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) para la ordenación estructural y pormenorizada del litoral de Los Llanos de Aridane y presentar alegaciones hasta el 9 de octubre de 2026.