El Instrumento de Planificación Singular Turística del litoral de Los Llanos de Aridane entra en consulta pública
El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende la importancia de esta herramienta de ordenación territorial para promover infraestructuras turísticas y el desarrollo urbanístico de los núcleos costeros
El Cabildo de La Palma sigue avanzando en la puesta en marcha y aprobación definitiva del Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) para la ordenación estructural y pormenorizada del litoral de Los Llanos de Aridane, concretamente en los núcleos de Puerto Naos y Charco Verde, exponiendo a consulta pública el documento.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende la importancia que tiene esta herramienta, promovida por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, para seguir avanzando en la recuperación social y económica de la isla y del Valle de Aridane, posibilitando la ordenación territorial para promover infraestructuras turísticas y el desarrollo urbanístico de los núcleos costeros.
Rodríguez señala que este nuevo paso forma parte del procedimiento necesario para continuar dando pasos en firme de cara a que este instrumento de ordenación sea una realidad. “Desde el equipo de gobierno del Cabildo de La Palma trabajamos por los intereses de la ciudadanía de nuestra isla y lo hacemos de manera transparente”, explica el presidente.
Normativas
Además, Sergio Rodríguez recuerda que este proceso se ampara en la Ley de Islas Verdes y la Ley del Suelo para actuaciones de interés insular y defiende que es clave para definir el futuro modelo de ordenación de la franja costera de Los Llanos de Aridane.
Las personas interesadas podrán consultar el documento del Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) para la ordenación estructural y pormenorizada del litoral de Los Llanos de Aridane y presentar alegaciones hasta el 9 de octubre de 2026.
- La carretera clave para la reconstrucción de La Palma por la erupción del Tajogaite estará terminada a comienzos de 2027
- España y el Banco Europeo de Inversiones diseñan un plan de 1.000 millones para atraer el TMT a La Palma
- La Palma se afianza entre los mejores lugares del mundo para ver el universo
- Pablo Alborán actuara en La Palma con su nueva gira en el festival LOS40 Capital Pop
- El Orgullo Chiquito reivindica la libertad sexual en las islas verdes
- La Palma apuesta por una agricultura ecológica y sostenible con la implicación de 31 profesionales del sector primario
- El BOC lo confirma: los afectados por el volcán de La Palma tendrán nuevas ayudas al alquiler si cumplen estos requisitos
- El túnel de La Cumbre de La Palma reducirá su consumo eléctrico un 67% gracias a la energía solar