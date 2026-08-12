Cinco lugares para disfrutar del mejor baño en La Palma: de playas volcánicas a piscinas naturales

La Palma ofrece muchas formas de disfrutar del Océano Atlántico. Su origen volcánico ha dejado una costa marcada por playas de arena negra, formaciones rocosas, pequeñas calas y piscinas naturales, espacios que permiten combinar el baño con paisajes muy diferentes entre sí.

Desde la capital hasta el norte, pasando por el suroeste, en la Isla Bonita existen enclaves especialmente preparados para quienes buscan pasar unas horas junto al mar. Algunos destacan por sus servicios y accesibilidad, mientras que otros tienen como principal atractivo la posibilidad de bañarse en piscinas formadas entre las rocas volcánicas.

Entre las opciones más conocidas se encuentran Puerto Naos, Los Cancajos, la playa de Santa Cruz de La Palma, las piscinas de La Fajana y Charco Azul. La propia promoción turística insular incluye estos espacios entre las alternativas para disfrutar del litoral palmero.

Puerto Naos, una playa de arena negra en el suroeste

En el municipio de Los Llanos de Aridane, Puerto Naos ocupa un lugar destacado dentro de la oferta de baño de La Palma. Situada en la costa suroeste, esta playa se encuentra en uno de los principales núcleos turísticos de la isla y destaca por su arena fina de origen volcánico.

El color oscuro de la playa adquiere además algunos tonos verdosos debido a la presencia de olivino, un mineral asociado a las rocas volcánicas. Esta combinación da al litoral un aspecto característico y diferente al de las playas de arena clara habituales en otros destinos.

Puerto Naos cuenta también con un paseo marítimo y distintos servicios destinados a los usuarios. La información turística oficial señala que dispone de accesibilidad, aparcamiento, duchas, aseos, transporte público y establecimientos de restauración, entre otras prestaciones.

Panorámica de la costa de Puerto Naos, en el municipio de Los Llanos de Aridane. / Andrés Gutiérrez

La zona también está vinculada a actividades relacionadas con el mar, entre ellas el buceo. La costa volcánica permite contemplar fondos submarinos que forman parte del atractivo de este enclave del oeste de La Palma.

Los Cancajos, aguas protegidas y fondos marinos

En la costa este se encuentra Los Cancajos, en el municipio de Breña Baja y a poca distancia de Santa Cruz de La Palma. La playa se caracteriza por una combinación de arena oscura y rocas volcánicas que rodean una bahía protegida.

Uno de sus principales rasgos es precisamente la protección frente al oleaje que proporciona el entorno de roca volcánica. Esto favorece la existencia de aguas más tranquilas y convierte el lugar en una de las zonas de la isla vinculadas a la iniciación en el buceo. La riqueza de sus fondos marinos también permite practicar snorkel.

La playa dispone de servicios como aseos, duchas, aparcamiento, transporte público y accesos para personas con movilidad reducida. La oferta se completa con establecimientos de restauración y alojamientos situados en las proximidades.

Además del baño desde la orilla, Los Cancajos cuenta con puntos de inmersión donde pueden observarse paisajes submarinos creados por la lava solidificada, con cuevas, túneles y diferentes especies marinas.

La playa de Santa Cruz de La Palma recuperó su relación con el Atlántico

La capital palmera también dispone de un espacio destinado al baño junto al núcleo urbano. La playa de Santa Cruz de La Palma es una infraestructura artificial de arena negra volcánica construida en el emplazamiento de la antigua Caleta del Varadero.

La playa fue inaugurada oficialmente en abril de 2017 y su remodelación permitió recuperar la conexión directa con el océano que se había perdido décadas antes con la construcción del paseo marítimo. El proyecto contempló un espacio de grandes dimensiones, aunque la ficha turística actual recoge una longitud de zona de baño de 414 metros.

Sus condiciones hacen que sea una alternativa especialmente adecuada para quienes buscan combinar el baño con los servicios de una ciudad. Dispone de duchas, aseos, aparcamiento, restauración y transporte público, además de instalaciones deportivas para actividades como vóley y fútbol playa.

La Fajana, tres piscinas naturales en Barlovento

En el norte de La Palma, el municipio de Barlovento alberga uno de los conjuntos de piscinas naturales más conocidos de la isla: La Fajana.

El complejo está formado por tres piscinas de agua marina protegidas del oleaje, conectadas mediante pasarelas que facilitan el desplazamiento entre ellas. Esta configuración permite disfrutar del mar en un entorno resguardado, especialmente cuando las condiciones del océano abierto no son las más favorables.

Las piscinas están rodeadas por un paisaje de roca volcánica y cuentan con diferentes servicios, entre ellos aparcamiento, duchas, aseos y zona de solárium. También existen restaurantes en las inmediaciones.

La Fajana es además una opción habitual para planes familiares por la protección frente a las olas. No obstante, la propia información turística advierte de que las escaleras pueden dificultar el acceso a personas con movilidad reducida, un aspecto que conviene tener en cuenta antes de acudir.

Charco Azul, un baño entre roca y vegetación

El recorrido por estos cinco lugares termina en Charco Azul, en el municipio de San Andrés y Sauces, en el norte de La Palma. Se trata de una piscina natural de grandes dimensiones, protegida del oleaje y rodeada por el paisaje verde característico de esta parte de la isla.

El contraste entre el agua, la roca volcánica y la vegetación cercana convierte el lugar en una de las alternativas más singulares para disfrutar del mar. En el entorno se encuentra además la laurisilva, un bosque de gran valor natural que aporta un elemento paisajístico añadido a la visita.

Charco Azul fue objeto de una remodelación que incorporó distintos servicios y recibió en 2013 un reconocimiento internacional relacionado con sus instalaciones. Entre sus equipamientos figuran escaleras, barandillas, solárium, duchas, vestuarios, aparcamiento y elementos destinados a mejorar la seguridad y la limpieza del recinto.

La combinación de zonas de baño protegidas y servicios hace de este enclave una opción especialmente orientada a las familias. La guía turística oficial de La Palma también destaca Charco Azul entre las piscinas naturales de la isla por sus condiciones de acceso y servicios.

Cinco formas diferentes de disfrutar del litoral palmero

La variedad de estos cinco espacios refleja una de las características del litoral de La Palma: no existe una única manera de disfrutar del mar. Puerto Naos y Santa Cruz ofrecen playas de arena negra, mientras que Los Cancajos suma el atractivo de sus fondos submarinos. En el norte, La Fajana y Charco Azul permiten cambiar la playa tradicional por piscinas naturales formadas entre las rocas.

Más allá de las preferencias de cada visitante, la recomendación general pasa por respetar las condiciones del océano y el entorno natural. La información turística oficial de la isla recuerda que el Atlántico puede presentar oleaje y corrientes, por lo que es importante comprobar las condiciones antes del baño y seguir las indicaciones de seguridad existentes en cada zona.

También resulta fundamental mantener limpios estos espacios, no arrojar residuos al mar, respetar la fauna y flora y evitar retirar piedras u otros elementos del entorno natural. Son medidas sencillas que permiten disfrutar del litoral de La Palma sin deteriorar unos paisajes que forman parte de su principal patrimonio