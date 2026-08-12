El Cabildo de La Palma aprueba una declaración institucional de apoyo al pueblo colombiano tras el devastador terremoto

La Junta de Portavoces del Cabildo de La Palma ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en apoyo y solidaridad con el pueblo de la República de Colombia, tras el trágico y devastador terremoto que ha afectado recientemente a diversas zonas del país, provocando pérdidas humanas, numerosos heridos, el colapso de infraestructuras clave y el desplazamiento de miles de familias.

A través de este acuerdo, la Corporación insular ha querido visibilizar el profundo vínculo histórico, cultural y humano que une a La Palma con Colombia, marcado por décadas de emigración, retornos y fraternidad comunitaria. Asimismo, desde el Cabildo se apela a la propia memoria e identidad palmera a la hora de afrontar el impacto de los fenómenos naturales, destacando la empatía y la responsabilidad ética de la solidaridad internacional en momentos de dificultad.

El documento institucional suscrito por todos los grupos políticos con representación en la Corporación contempla trasladar el más sentido pésame de toda la ciudadanía de La Palma a los familiares de las víctimas mortales y desear una pronta recuperación a las personas heridas.

Miembros del Cabildo de La Palma. / E. D.

Solidaridad

Igualmente, reiterar la firme solidaridad de la isla con el pueblo y el Gobierno de Colombia, especialmente con los municipios y comunidades más castigados por la catástrofe y pone a disposición, dentro de las competencias y capacidades del Cabildo, cooperación técnica o ayuda de emergencia articulada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Federación Canaria de Islas (FECAI) y los canales oficiales de respuesta a emergencias.

El acierto también pone en valor la labor del personal sanitario, fuerzas de seguridad, equipos de salvamento y voluntariado que trabajan sobre el terreno en las labores de auxilio a la población afectada. Por último, también acuerda remitir el acuerdo a la Embajada de Colombia en España, al Consulado General correspondiente, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, y al Gobierno de Canarias.