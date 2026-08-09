La Palma se afianza entre los mejores lugares del mundo para ver el universo

La Palma se consolida como uno de los mejores lugares del mundo para mirar al espacio. La isla bonita entra de nuevo en el reducido grupo de los grandes destinos internacionales para observar el cielo nocturno al situarse en la séptima posición mundial del primer índice específico de astroturismo. Solo seis enclaves la preceden: Pic du Midi (Francia), el Parque Nacional Warrumbungle (Australia), Grasslands (Canadá), NamibRand (Namibia), AlUla (Arabia Saudí) y el desierto de Atacama (Chile).

No es casualidad. La Palma reúne una combinación poco frecuente de oscuridad, estabilidad atmosférica, protección del cielo e infraestructuras científicas. En lo alto de la isla, por encima de los 2.300 metros, se encuentra el Observatorio del Roque de los Muchachos, uno de los grandes centros de observación astronómica del planeta. Allí, sobre las nubes que cubren las zonas bajas, la atmósfera ofrece unas condiciones especialmente favorables para estudiar el universo.

El secreto empieza mucho más abajo. Los vientos alisios aportan aire limpio y estable y generan el conocido fenómeno de inversión térmica. El resultado es un mar de nubes que actúa como una barrera natural: retiene la humedad y buena parte de la contaminación por debajo de los 2.000 metros. Por encima de ese límite, donde se encuentran las instalaciones científicas, los astrónomos disponen de un cielo más limpio, nítido y estable. A ello se suma otra ventaja geográfica: la posición de Canarias permite observar prácticamente todo el hemisferio norte y una parte importante del cielo austral.

La pionera Ley de Cielo de Canarias de 1988 ha sido clave para que la mejora de las condiciones haya ido a más

Pero la calidad del cielo palmero tampoco se explica únicamente por la naturaleza. Hay una segunda razón, decisiva: Canarias lleva décadas protegiendo su firmamento. La entrada en vigor de la denominada Ley del Cielo en 1988 permitió regular la contaminación lumínica, atmosférica y radioeléctrica alrededor de los observatorios. Una protección que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las principales señas de identidad astronómica de las islas. Antonia M. Varela, directora gerente de la Fundación Starlight y doctora en Astrofísica e investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, considera precisamente que aquella legislación fue determinante. «Ha sido clave la entrada en vigor en 1988 de la Ley del Cielo de Canarias», señala. Su éxito, añade, ha permitido que este modelo se replique posteriormente en otras regiones de España y en países como Chile, República Checa, Italia o Croacia.

Calidad de las observaciones

Varela destaca que esta normativa, junto con las distintas medidas adoptadas desde entonces, ha permitido garantizar la calidad de las observaciones en los entornos de los dos grandes observatorios astronómicos de Canarias, el de La Palma y el de Tenerife. No se trata únicamente de mirar las estrellas. Se trata de preservar las condiciones que permiten hacer ciencia con ellas.

En esa tarea también ha tenido un papel importante el trabajo científico desarrollado durante décadas. La astrofísica destaca la labor del Grupo de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), al que continúa vinculada, y el trabajo de la Fundación Starlight para fomentar y proteger la calidad de los cielos. «Estas condiciones inmejorables nos permiten captar desde las islas imágenes con gran nitidez del universo», subraya.

En la lista aparecen otros puntos de visibilidad privilegiada de Francia, Australia, Namibia, Chile y Arabia Saudí

La clasificación internacional confirma ahora el valor de ese patrimonio. El índice no mide únicamente la oscuridad. Su metodología pondera cuatro factores: la contaminación lumínica, con un 35% de la nota; la frecuencia de noches despejadas, que supone otro 30%; la accesibilidad desde grandes centros internacionales, con un 20%, y la existencia de certificación oficial DarkSky International, que aporta el 15% restante. La Palma aparece así en una lista dominada por algunos de los territorios más prestigiosos del mundo para la observación astronómica. Su séptimo puesto refuerza además el papel de España y Canarias como referentes internacionales del astroturismo, un sector que la ONU Turismo considera entre los segmentos con mayor potencial de expansión.

La isla tiene, por tanto, algo más que un cielo espectacular. Tiene una combinación de geografía, clima, ciencia y protección legal construida durante décadas. El resultado es un territorio desde el que se puede mirar muy lejos sin necesidad de abandonar la Tierra. En La Palma, observar las estrellas no es solo contemplar el firmamento: es aprovechar uno de los cielos mejor protegidos y científicamente más valiosos del planeta.