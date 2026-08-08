El nuevo césped del campo municipal de Tijarafe ya es una realidad: el Ayuntamiento y el Cabildo de La Palma invierten 367.493 euros

El Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Tijarafe concluyen la renovación integral del césped artificial y el sistema de riego del campo de fútbol municipal, que ha supuesto una intervención global de 367.493 euros, articulada mediante una subvención insular de 130.000 euros y una aportación municipal de 237.493 euros.

Las instalaciones se estrenaron oficialmente con la celebración del torneo juvenil Cantepro, posibilitando disfrutar de estas remozadas instalaciones en las que no se había intervenido desde hace más de dos décadas, dando respuesta a una demanda histórica de los deportistas y vecinos del municipio.

Salud de los deportistas

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, hace hincapié en el impacto directo de esta obra en la salud de los deportistas, ya que “la renovación de la superficie es un aspecto crucial para disminuir el riesgo de lesiones, ya que un césped en mal estado supone un peligro real para articulaciones fundamentales en el fútbol como es el caso de las rodillas”.

Por su parte, el consejero insular de Deportes, Yurguen Hernández, recalcó que desde el grupo de gobierno insular “se sigue apostando por el deporte” y celebró que ya la ciudadanía puede disfrutar de este espacio plenamente renovado para la práctica deportiva.

Fomento del deporte

La alcaldesa de Tijarafe, Yaiza Cáceres, muestra su agradecimiento por el respaldo del Cabildo “para acometer una obra que se llevaba intentando poner en marcha desde hace dos legislaturas”. Cáceres subraya que “sin esta ayuda no se hubiera podido realizar el cambio de césped en este año” y reitera que esta actuación “forma parte del compromiso con el fomento del deporte y la mejora de las infraestructuras públicas, así como de la voluntad de responder a las necesidades de la ciudadanía”.

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En la misma línea, el concejal de Deportes de Tijarafe, Samuel Pérez, destaca la relevancia del proyecto para el municipio, ya que “tras muchas gestiones y trabajo técnico, por fin estamos en disposición de materializar una actuación muy demandada”, y recalcando que “esta obra no solo mejorará la práctica deportiva, sino que también dignifica un espacio que es punto de encuentro y motor social para nuestro municipio”.