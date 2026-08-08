La 37 feria insular de Artesanía de La Palma reunirá a 48 oficios tradicionales

La 37 edición de la Feria Insular de Artesanía de La Palma reunirá del 12 al 16 de agosto en Tazacorte a 48 oficios tradicionales y cerca de una veintena de empresas del sector de la alimentación además de otras actividades como talleres, demostraciones en vivo y degustaciones de productos locales.

La consejera de Artesanía del Cabildo de La Palma, Susa Armas, indica en una nota que esta edición contará con una importante representación del sector agroalimentario palmero, a través de la participación de empresas "que mostrarán la calidad y diversidad de productos como quesos, vinos, mieles, cervezas artesanales, helados o licores y reunirán todos los sabores que caracterizan a la isla".

La nota indica que uno de los atractivos de esta edición volverán a ser las demostraciones en vivo de diferentes oficios tradicionales, que permitirán al público descubrir las técnicas artesanales directamente de la mano de sus protagonistas, así como la participación de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad (INDISPAL), que dará a conocer su labor en el ámbito de la artesanía inclusiva.

Cartel de la feria. / E. D.

La programación también incluye más de una decena de talleres gratuitos dirigidos principalmente al público infantil y familiar, que se desarrollarán desde el miércoles 12 hasta el domingo 16 de agosto, sobre materias como los oficios tradicionales, reciclaje de materiales, la modistería, el macramé, la marroquinería, el baile folklórico canario, la elaboración de pitos de caña, el trabajo del fieltro con lana, la cestería de palma, la muñequería o el barro.

Cada jornada estará dedicada a los distintos municipios de La Palma mediante degustaciones de productos típicos y actuaciones musicales y folclóricas que promocionarán su patrimonio cultural y gastronómico.

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La programación arrancará el miércoles 12 con la participación de la Villa y Puerto de Tazacorte y continuará durante toda la feria con la presencia de Garafía, Puntallana, Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, San Andrés y Sauces, Villa de Mazo, Tijarafe, Puntagorda, Breña Alta, Breña Baja, El Paso, Santa Cruz de La Palma y Barlovento.