Batucada Fest celebra su décima edición en La Palma con más de 800 percusionistas de Canarias, Mallorca y referentes internacionales

La Palma volverá a convertirse en el epicentro de la percusión con la celebración de la décima edición de Batucada Fest La Palma, una cita ya consolidada dentro del calendario cultural de Canarias que reunirá en Los Llanos de Aridane a 24 batucadas y más de 800 percusionistas, consolidando al municipio como punto de encuentro para la música, la formación y el intercambio cultural.

El festival cuenta con la colaboración y financiación del Cabildo de La Palma, así como con la del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, instituciones que respaldan la celebración de un evento que, tras diez años de trayectoria, se ha convertido en una referencia nacional e internacional dentro del mundo de la percusión.

Esta edición reunirá a agrupaciones procedentes de las siete islas Canarias y de Mallorca, además de reconocidos maestros de percusión llegados desde Salvador de Bahía, Colombia, Estados Unidos y diferentes puntos de España. Entre ellos se encuentran Claudia Casteblanco, Andrés Castillo, Mestre Memeu, Jair Rezende, Adriana Portela, Marcus Santos, Enric Pizà y Rafa Navarro, quienes participarán en una programación especial con motivo del décimo aniversario del festival.

Festival consolidado

El director musical y organizador de Batucada Fest, Marcos Pérez, destaca la evolución experimentada por el encuentro durante esta década y señala que "es un festival plenamente consolidado que continúa creciendo tanto en número de participantes como en representación de territorios, convirtiéndose en un espacio de convivencia, aprendizaje e intercambio cultural".

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La celebración de este décimo aniversario supondrá también un importante impulso para la actividad económica y comercial de Los Llanos de Aridane y del conjunto de la isla, gracias a la llegada de cientos de participantes y visitantes durante los días del festival, reforzando su posición como uno de los eventos culturales con mayor capacidad de atracción de público de La Palma.