El Cabildo de La Palma abre la convocatoria de ayudas para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en viviendas

El Cabildo de La Palma abre el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a la instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo en viviendas particulares de la isla, una línea de ayudas que cuenta con un crédito inicial de 401.316,96 euros, ampliable hasta alcanzar los 700.000 euros.

El consejero de Energía e Industria, Fernando González, destaca que “esta convocatoria supone un nuevo impulso al autoconsumo energético y facilita que las familias de la isla puedan avanzar hacia un modelo energético más sostenible, reduciendo su dependencia de fuentes convencionales y contribuyendo al aprovechamiento de los recursos renovables de nuestro territorio”.

La convocatoria está dirigida a personas físicas propietarias de viviendas ubicadas en La Palma que quieran instalar sistemas de paneles fotovoltaicos de hasta 10 kW de potencia para autoconsumo, así como a quienes hayan realizado ampliaciones de instalaciones existentes.

Fernando González. / E. D.

La cuantía máxima por beneficiario será de 2.950 euros, equivalente al 75% de la inversión realizada. Podrán acogerse a estas ayudas las instalaciones ejecutadas entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de agosto de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas.

El pago de las ayudas se realizará a posteriori, una vez que la persona beneficiaria haya presentado y acreditado la justificación completa de la actuación realizada. Los criterios de valoración establecidos tendrán en cuenta aspectos como la tipología de la instalación, el hecho de no haber sido beneficiario de convocatorias anteriores, el uso de la vivienda y la no percepción de otras ayudas públicas o privadas para la misma finalidad.

Presentación de solicitudes

El plazo de presentación será de 15 días hábiles desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que permanecerá abierto entre el 30 de julio y el 20 de agosto de 2026.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el Registro General del Cabildo de La Palma, ubicado en la avenida Marítima, número 3, de Santa Cruz de La Palma, así como en los registros auxiliares de la institución. También podrán realizar el trámite de forma telemática a través de la sede electrónica (https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es).

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida, detallada en las bases de la convocatoria, donde se recogen las condiciones, requisitos y criterios de valoración.

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Toda la información relativa a esta línea de ayudas, así como los modelos de solicitud y la documentación necesaria, puede consultarse en la página web del Cabildo de La Palma.