El túnel de La Cumbre de La Palma reducirá su consumo eléctrico un 67% gracias a la energía solar

La transición energética avanza también por las carreteras de La Palma. El túnel de La Cumbre, en el municipio de El Paso, cubrirá el 67% de su demanda energética gracias a una nueva instalación fotovoltaica que permitirá reducir el consumo eléctrico, ahorrar más de 40.000 euros al año y evitar la emisión de 402 toneladas de dióxido de carbono durante los próximos veinte años, una cantidad equivalente al CO₂ que absorberían unos 20.000 árboles creciendo durante un año.

La actuación, impulsada por el Gobierno de Canarias con financiación de los fondos Next Generation, ha supuesto una inversión de 376.137 euros y ha consistido en la instalación de 396 paneles solares destinados exclusivamente al autoconsumo de la infraestructura, sin verter energía a la red eléctrica.

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, destacó que el proyecto demuestra que la sostenibilidad también se construye desde las infraestructuras públicas, mientras que el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, subrayó que la iniciativa combina la reducción de emisiones con un importante ahorro de recursos públicos.

Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico amplía la implantación de energías renovables en la red viaria canaria tras los proyectos desarrollados en los túneles de El Bicho, en Tenerife, y Pino Seco, en Gran Canaria, dentro de su estrategia para avanzar hacia unas carreteras más eficientes y sostenibles.