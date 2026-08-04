La carretera clave para la reconstrucción de La Palma por la erupción del Tajogaite estará terminada a comienzos de 2027

La LP-2, una de las infraestructuras más importantes para culminar la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite, estará finalizada durante el primer cuatrimestre de 2027. Ese es el horizonte con el que trabaja el Gobierno de Canarias, que este martes comprobó sobre el terreno el avance de una obra que supera ya el 30% de ejecución y que permitirá recuperar la conexión entre Las Manchas y Tajuya, interrumpida desde septiembre de 2021 por las coladas volcánicas.

La reapertura de este tramo supondrá mucho más que la recuperación de una carretera. La nueva vía restablecerá uno de los principales ejes de comunicación del Valle de Aridane, mejorando los desplazamientos entre Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente, y pondrá fin a años de desvíos para miles de vecinos que han visto alterada su movilidad desde la erupción.

La "piel de gallina" del consejero

Durante la visita a las obras, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, destacó que el proyecto representa un paso decisivo para devolver la normalidad a la isla. "Hoy es un día importante porque ya podemos visitar una obra que es una realidad", afirmó. "Después de mucho tiempo hablando de este proyecto, comprobar sobre el terreno su avance supone una enorme satisfacción".

El responsable autonómico añadió que recorrer los dos kilómetros de carretera sobre las coladas "pone la piel de gallina" por lo que representa para quienes permanecieron incomunicados durante estos años y aseguró que "el próximo año podrán volver a contar con una carretera segura que restablecerá esta conexión tan necesaria para la isla".

La actuación cuenta con una inversión de 24,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Su complejidad técnica es excepcional, ya que la nueva carretera se construye sobre un terreno completamente transformado por la lava. Para hacerlo posible ha sido necesario desarrollar estudios geotécnicos y geofísicos destinados a localizar tubos volcánicos, controlar las elevadas temperaturas que aún conserva el subsuelo y detectar posibles emisiones de gases antes de ejecutar la plataforma de la vía. Además, el proyecto contempla nuevos sistemas de drenaje y un firme específicamente diseñado para soportar las condiciones de las coladas.

Una vía "segura y resiliente"

Rodríguez subrayó que la obra avanza conforme a la planificación prevista gracias al trabajo conjunto de la Dirección General de Infraestructura Viaria, los equipos técnicos y la empresa adjudicataria. A su juicio, el resultado será una infraestructura "segura, resiliente y preparada para responder a las necesidades presentes y futuras de La Palma".

Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, durante la visita este martes 4 de julio a las obras de la LP-2. / Luis G. Morera (Efe)

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, explicó que la actuación ha podido ejecutarse dentro de estos plazos porque el Ejecutivo autonómico impulsó simultáneamente dos vías para desbloquear el proyecto cuando, al inicio de la legislatura, no existía una solución para recuperar el tramo sepultado por la lava. Según señaló, mientras se estudiaba la posibilidad de que el Cabildo de La Palma asumiera la actuación por la vía de emergencia, el Gobierno continuó redactando un proyecto complementario que terminó siendo decisivo cuando no prosperó la transferencia de fondos estatales. "De no haber actuado así, hoy estaríamos todavía moviendo papeles para modificar el Convenio de Carreteras con el Estado", afirmó.

Una alegría "enorme" para La Palma

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, puso el acento en el valor simbólico de una infraestructura que calificó de "alegría enorme" para la isla. Recordó que la reconstrucción tiene también un importante componente emocional y aseguró que esta carretera representa uno de los hitos más esperados desde la erupción. En la misma línea, los alcaldes de El Paso y Los Llanos de Aridane coincidieron en destacar que la recuperación de la LP-2 permitirá restablecer una conexión esencial para la movilidad y la cohesión territorial del oeste de La Palma.