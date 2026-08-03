La Palma apuesta por una agricultura ecológica y sostenible con la implicación de 31 profesionales del sector primario

El Cabildo de La Palma, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), consolida un modelo de agricultura sostenible en la isla a través de un programa ambiental que ya cuenta con la participación de 31 profesionales del sector. La iniciativa tiene como principales objetivos reducir los insumos externos y ofrecer soluciones para la gestión de los residuos agroganaderos.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Soberanía Alimentaria y Bienestar Animal, Alberto Paz, defiende el compromiso del equipo de gobierno por trabajar de la mano de profesionales del sector primario para potenciar la apuesta por cultivos sostenibles.

Alberto Paz detalla que esta iniciativa que se lleva a cabo desde hace varios años, cuenta con más de una treintena de profesionales implicados en el proyecto, con el 90% de las fincas inscritas en producción ecológica y repartidas por todas las zonas de cultivo de la isla.

Alberto Paz, consejero de Agricultura de La Palma. / E. D.

En este sentido, el consejero defiende que este modelo y su capacidad de resiliencia “contribuyen a reducir el consumo de agroquímicos y de fitosanitarios, a mejorar el medioambiente, reducir la huella de carbono y aumentar y mantener la fertilidad de los suelos agrarios, cumpliendo con los principios y fundamentos de la producción ecológica, en su caso y atendiendo las necesidades del consumidor europeo más exigente”.

Datos clave del programa

Según los datos del Cabildo y el CSIC, el plátano es el cultivo con mayor representación dentro del programa por superficie, seguido de otros cultivos subtropicales como los cítricos, el aguacate, el mango, la piña tropical y la pitaya. También participan, aunque en menor medida, explotaciones de viña, olivar, frutales de hueso y hortalizas.

Desde la Agencia de Extensión Agraria de Breña Alta se coordina el seguimiento y control del programa de agricultura sostenible. Su equipo técnico actúa como enlace entre los agricultores participantes y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC).

Además, se realizan controles analíticos tanto de la parte química como biológica y se desarrollan estudios a corto y medio plazo con la colaboración de los agricultores. Entre ellos destacan el estudio comparativo entre fincas plataneras acogidas al programa y explotaciones convencionales de características similares, así como el análisis de la fertilidad y adaptación de los cultivos al sistema de manejo agroecológico en la finca El Cántaro, dedicada al cultivo de cítricos en Garafía, y en la finca de la cooperativa Llanovid, en Fuencaliente