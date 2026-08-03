El Cabildo de La Palma presenta Isla Bonita Fashion Lab, una nueva línea estratégica para impulsar el talento emergente

El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico y Social de La Palma (Sodepal), presenta Isla Bonita Fashion Lab, una de las nuevas líneas estratégicas de acción del programa Isla Bonita Moda, concebida para impulsar el talento emergente, favorecer la creación de nuevas empresas vinculadas al sector de la moda y fortalecer el ecosistema creativo de la isla.

Con esta iniciativa, Isla Bonita Moda continúa ampliando su ámbito de actuación mediante una herramienta específica orientada a detectar, acompañar y consolidar nuevos proyectos empresariales, complementando el trabajo que el programa desarrolla desde hace años para posicionar la moda como un sector estratégico para la diversificación económica de La Palma.

Isla Bonita Fashion Lab nace como una incubadora de marcas emergentes y un espacio de innovación abierta en el que la experiencia, el conocimiento y la red profesional generada por Isla Bonita Moda se ponen al servicio de una nueva generación de diseñadores, emprendedores y profesionales de las industrias creativas. Su objetivo es identificar talento con potencial comercial y acompañarlo en la construcción de marcas viables, sostenibles y escalables, favoreciendo la transformación de ideas creativas en empresas capaces de competir en un mercado cada vez más exigente.

Generación de empleo

El proyecto responde a una visión que entiende la moda como un sector con capacidad para generar empleo, fijar talento y crear nuevas oportunidades económicas para La Palma. En este sentido, Fashion Lab apuesta por un modelo de acompañamiento integral que combina el talento y la creatividad de nuestra cantera, con la estrategia empresarial e innovación para favorecer el crecimiento de iniciativas con proyección.

Las marcas seleccionadas accederán a un itinerario de desarrollo diseñado para responder a las necesidades de las primeras fases de un proyecto empresarial. El programa contempla mentorías estratégicas personalizadas, formación especializada mediante masterclass impartidas por profesionales del sector, espacios colaborativos de trabajo, asesoramiento en la definición del modelo de negocio y acceso a una amplia red de expertos y colaboradores que contribuirán a acelerar su proceso de profesionalización.

Entre sus objetivos estratégicos se encuentran la detección de talento creativo en la isla, la reducción del riesgo empresarial durante las primeras etapas de las nuevas marcas, la creación de proyectos sostenibles, la transferencia del conocimiento adquirido por Isla Bonita Moda a lo largo de su trayectoria y la diversificación del ecosistema insular mediante el impulso de una nueva cantera de empresas creativas.

Público objetivo

El programa está dirigido a diseñadores y marcas de reciente creación, startups y proyectos emprendedores relacionados con la moda y las industrias creativas, así como a participantes y ganadores de la categoría Nuevo Talento desarrollada junto a la Escuela de Arte Manolo Blahnik, entre otros perfiles que acrediten el potencial de crecimiento de sus iniciativas.

Con el lanzamiento de Isla Bonita Fashion Lab, el Cabildo de La Palma y Sodepal refuerzan el compromiso de Isla Bonita Moda con el desarrollo del talento local, incorporando una nueva línea estratégica de acción destinada a favorecer el relevo generacional, estimular el emprendimiento creativo y seguir consolidando un ecosistema de moda más competitivo, innovador y sostenible.

La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Miriam Perestelo, destaca que "Isla Bonita Fashion Lab representa un nuevo paso en la evolución de Isla Bonita Moda y responde a nuestra voluntad de seguir generando oportunidades para el talento de La Palma. Con esta nueva línea estratégica queremos acompañar a quienes están dando sus primeros pasos en el sector, ofreciéndoles las herramientas, el conocimiento y el respaldo necesarios para convertir una buena idea en un proyecto empresarial sólido y con capacidad de crecimiento. Apostar por el talento emergente es apostar por el futuro económico y creativo de nuestra isla".