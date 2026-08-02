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Pablo Alborán actuara en La Palma con su nueva gira en el festival LOS40 Capital Pop

El artista malagueño encabezará el cartel del evento, que se celebrará el próximo 8 de agosto en el recinto portuario de Santa Cruz de La Palma

Pablo Alborán actuara en La Palma en el festival LOS40 Capital Pop

Pablo Alborán actuara en La Palma en el festival LOS40 Capital Pop / El Correo

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El cantante Pablo Alborán será el gran protagonista de la próxima edición del festival LOS40 Capital Pop, que se celebrará el sábado 8 de agosto en el recinto portuario de Santa Cruz de La Palma. El artista malagueño llegará a la Isla con su nueva gira, Global Tour KM0, en la que combina algunos de sus mayores éxitos de su carrera con las canciones de su último trabajo discográfico, KM0.

La organización ha anunciado que Alborán liderará un cartel que reunirá también a otros tres artistas de estilos muy diferentes: Gonzalo Hermida, La Delio Valdez y David Kleylein, en una de las ediciones más variadas del festival.

El concierto supondrá una nueva parada de la gira con la que el cantante recorre distintos escenarios tras el lanzamiento de su nuevo álbum. Según la organización, el espectáculo apuesta por un formato en el que la voz del artista, acompañada por el piano y la guitarra, adquiere un especial protagonismo y ofrece un repertorio que combina las nuevas composiciones con temas que han marcado su trayectoria.

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Las entradas para asistir al festival ya se encuentran a la venta a través de Tomaticket.

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