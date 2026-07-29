España y el Banco Europeo de Inversiones diseñan un plan de 1.000 millones para atraer el TMT a La Palma
El Ministerio de Ciencia, el BEI y el ICO unen fuerzas para garantizar la viabilidad completa de la infraestructura científica en Canarias
El Gobierno de España y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han dado un golpe sobre la mesa para convertir a La Palma en la sede definitiva del Telescopio de Treinta Metros (TMT), la que se convertiría en la mayor infraestructura astronómica de luz óptica e infrarroja del hemisferio norte. Ambas instituciones han completado el diseño de una sólida arquitectura financiera capaz de movilizar hasta 1.000 millones de euros, condicionada a que el consorcio internacional elija definitivamente el Observatorio del Roque de los Muchachos.
Esta ambiciosa propuesta supone un salto cuantitativo y cualitativo respecto al compromiso inicial asumido el pasado año por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, transformando una aportación puntual en un modelo económico integral diseñado a más de medio siglo vista.
Desglose de la arquitectura financiera
La propuesta española destaca como una de las más competitivas y viables presentadas hasta el momento, cubriendo tanto los costes de construcción del supertelescopio como su mantenimiento operativo durante más de 50 años:
- 400 millones de euros (Gobierno de España): Aportados directamente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).
- 300 millones de euros (BEI): Articulados mediante un préstamo directo del Banco Europeo de Inversiones, pendiente de la resolución favorable de los análisis de viabilidad técnica y jurídica.
- 300 millones de euros (ICO): El Instituto de Crédito Oficial evalúa su incorporación en condiciones idénticas a las del BEI, pendiente de la definición final de la estructura y la due diligence.
- Garantías adicionales y cobertura Cesce: La documentación prevé el respaldo del Estado a través de las coberturas de Cesce, así como posibles instrumentos de financiación intermediada o garantías por parte del BEI.
Una candidatura técnica y científica de primer nivel
Más allá del contundente músculo económico desarrollado de forma conjunta por el MICIU, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el CDTI, el BEI y el ICO, la candidatura de La Palma aporta garantías técnicas inmediatas frente a otras alternativas internacionales.
El Observatorio del Roque de los Muchachos cuenta con permisos ambientales, estudios de suelo y proyectos de ingeniería completamente finalizados, a lo que se suma un modelo de gobernanza estable que asegura los derechos de todos los socios del consorcio internacional a lo largo de toda la vida útil del proyecto.
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