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España y el Banco Europeo de Inversiones diseñan un plan de 1.000 millones para atraer el TMT a La Palma

El Ministerio de Ciencia, el BEI y el ICO unen fuerzas para garantizar la viabilidad completa de la infraestructura científica en Canarias

Recreación del TMT.

Recreación del TMT. / El Día / Europa Press

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Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de España y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han dado un golpe sobre la mesa para convertir a La Palma en la sede definitiva del Telescopio de Treinta Metros (TMT), la que se convertiría en la mayor infraestructura astronómica de luz óptica e infrarroja del hemisferio norte. Ambas instituciones han completado el diseño de una sólida arquitectura financiera capaz de movilizar hasta 1.000 millones de euros, condicionada a que el consorcio internacional elija definitivamente el Observatorio del Roque de los Muchachos.

Esta ambiciosa propuesta supone un salto cuantitativo y cualitativo respecto al compromiso inicial asumido el pasado año por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, transformando una aportación puntual en un modelo económico integral diseñado a más de medio siglo vista.

Recreación del Telescopio TMT por el que está pugnando el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).

Recreación del Telescopio TMT por el que está pugnando el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC). / IAC

Desglose de la arquitectura financiera

La propuesta española destaca como una de las más competitivas y viables presentadas hasta el momento, cubriendo tanto los costes de construcción del supertelescopio como su mantenimiento operativo durante más de 50 años:

  • 400 millones de euros (Gobierno de España): Aportados directamente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).
  • 300 millones de euros (BEI): Articulados mediante un préstamo directo del Banco Europeo de Inversiones, pendiente de la resolución favorable de los análisis de viabilidad técnica y jurídica.
  • 300 millones de euros (ICO): El Instituto de Crédito Oficial evalúa su incorporación en condiciones idénticas a las del BEI, pendiente de la definición final de la estructura y la due diligence.
  • Garantías adicionales y cobertura Cesce: La documentación prevé el respaldo del Estado a través de las coberturas de Cesce, así como posibles instrumentos de financiación intermediada o garantías por parte del BEI.

Una candidatura técnica y científica de primer nivel

Más allá del contundente músculo económico desarrollado de forma conjunta por el MICIU, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el CDTI, el BEI y el ICO, la candidatura de La Palma aporta garantías técnicas inmediatas frente a otras alternativas internacionales.

Noticias relacionadas y más

El Observatorio del Roque de los Muchachos cuenta con permisos ambientales, estudios de suelo y proyectos de ingeniería completamente finalizados, a lo que se suma un modelo de gobernanza estable que asegura los derechos de todos los socios del consorcio internacional a lo largo de toda la vida útil del proyecto.

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