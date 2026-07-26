El Orgullo Chiquito reivindica la libertad sexual en las islas verdes

«Quienes viven en pueblos o islas pequeñas saben que, muchas veces, el armario no tiene una puerta; tiene todo el entorno observando». Con esta máxima, el Colectivo Violetas La Palma reivindicó ayer en Tazacorte la «libertad» de las personas LGTBIQ+ para vivir sin miedo y ser aceptadas también en las islas más pequeñas, como La Palma.

Y es que, una de las ideas troncales sobre las que pivotó el manifiesto que leyeron ayer los miembros de esta asociación es que las preferencias sexuales o las diversas identidades de género han obligado a muchos a abandonar la isla y otros «a esconder su identidad o renunciar a su felicidad para poder vivir en paz».

El manifiesto se leyó después de una animada y colorida manifestación que partió desde la Plaza del Morro hasta el emblemático Balcón de Ana Dora. La marcha estuvo acompañada por música, animación y la implicación de establecimientos y colectivos locales. Posteriormente se dio paso al pregón y al manifiesto, en el que se reivindicó una libertad de ser para todos los palmeros y que culminó con un discurso de manos de la propia Ana Dora.

«Gracias por llenar las calles de Tazacorte de color, diversidad y esperanza: nadie debería abandonar su tierra para poder ser quién es», sentenciaron los miembros del colectivo en un manifiesto que se escuchó en el pequeño pero abarrotado pueblo palmero.

La manifestación de este Orgullo Chiquito (pero matón) llega como «respuesta cívica, pacífica y colectiva hacia el odio y la intolerancia». Una realidad de la que, además, hay ejemplos cercanos, pues apenas dos días antes de la celebración de estos actos del Orgullo LGTBIQ+ se produjo un acto vandálico en el vehículo municipal que participaba en la campaña de difusión de este evento.

«Frente al odio, más Orgullo», reivindicó la asociación. De hecho, Colectivo Violetas no quiso quedarse al margen de la situación social que se está viviendo en España. «Vivimos tiempos en los que vuelven a escucharse discursos que intentan cuestionar nuestros derechos y nuestras vidas. Discursos que señalan, excluyen y convierten el odio en una herramienta política», reseñó el colectivo, que proclamó: «no aceptaremos ningún retroceso. Nuestros derechos no son privilegios».

En este sentido, el colectivo hizo hincapié en que «las leyes son importantes, pero por sí solas no cambian la realidad». Por eso, insistió en que lo más importante es mantener la lucha para construir el camino. «Cada edición del Orgullo en Tazacorte demuestra que la convivencia es posible», indicaron.

Un éxito de convocatoria

Para los convocantes, la afluencia y el éxito que tiene el Orgullo Chiquito cada año consolidan la cita como un «referente en su apuesta por el respeto». «Lo que hoy vivimos aquí no ocurre por casualidad, es el resultado de muchos años de lucha de quienes estuvieron antes que nosotros», agradecieron.

Durante el evento se ha dado a conocer los ganadores del concurso de relatos breve. La segunda edición de este concurso, Yeleina Acosta Acosta, ha alcanzado un récord histórico de participación, consolidándose como una de las iniciativas culturales y reivindicativas de referencia impulsadas por Violetas LGTBIQ+ La Palma. El certamen, que homenajea a la fundadora de la asociación y figura clave del activismo LGTBIQ+ en la isla, ha logrado reunir el mayor número de obras presentadas desde su creación, confirmando el creciente interés de la ciudadanía por utilizar la literatura como herramienta de expresión, memoria y transformación social.

El evento tuvo una amplia programación reivindicativa y cultural, pero la música fue uno de sus grandes atractivos. MelÖmana encabezó un cartel artístico que también contó con Christian Delgado y las sesiones de La Mirris, DMC Selectora, Elvira, MÄRE y Magas y Vagueantes.

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Esta programación se desarrolló en el entorno de la Avenida de la Constitución bagañeta, donde se dieron cita propuestas que abarcaron desde la música urbana y electrónica hasta el techno, los ritmos tropicales y las sesiones de vinilo, reflejando la diversidad artística que caracteriza a esta celebración.