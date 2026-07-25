El Cabildo de La Palma amplía el plazo de licitación de la rehabilitación de la carretera de El Remo

El grupo de gobierno del Cabildo de La Palma mantiene en periodo de licitación la mejora de la Carretera LP-213 Puerto Naos, en el tramo de El Remo, construyendo una escollera de protección litoral en el margen con el objetivo principal de garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad de la conexión con el barrio.

Las empresas interesadas en realizar estos trabajos disponen hasta el 11 de agosto para presentar sus ofertas.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, explica en una nota que "estas obras surgen como respuesta a una situación de deterioro progresivo provocado por factores como la acción del oleaje, la dinámica natural de la costa y las condiciones meteorológicas adversas que afectan a esta zona litoral, que no solo ha afectado a la estructura física de la carretera si no que ha incrementado el riesgo de colapso en algunos tramos".

Además, el consejero de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, defiende que estas mejoras son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la comunidad en su vida cotidiana, dado que el oleaje se ha llevado consigo la totalidad del carril izquierdo en este tramo, por lo que los vecinos propios del Remo no pueden acceder a sus propiedades.

El alcalde, Javier Llamas, destaca la colaboración interadministrativa entre el Cabildo, la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento para desbloquear una "demanda histórica" de los vecinos y las vecinas de El Remo.

"Trabajamos de la mano para proteger nuestro litoral y mejorar el día a día de nuestra ciudadanía", añade.

La construcción de la escollera permitirá frenar el avance de la erosión, estabilizar el terreno y preservar la integridad de la carretera, recoge una nota del Cabildo.

Además, esta actuación se realizará contribuyendo a la conservación del litoral, respetando las características naturales de la zona y garantizando la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo.

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Las empresas interesadas en presentar las solicitudes podrán hacerlo hasta el 11 de agosto y pueden consultar toda la información en la Plataforma de Contratación del Sector Público.