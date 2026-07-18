Nuevo canal ciudadano para mejorar los servicios sociales de La Palma

El Cabildo de La Palma, a través del Servicio de Acción Social que dirige Ángeles Fernández, pondrá en marcha el nuevo Patio Ciudadan@, un espacio de participación habilitado en la web de Dependencia La Palma que permitirá recoger las aportaciones de la población para mejorar la calidad de los servicios públicos de atención social.

La consejera de Acción Social e Igualdad, Ángeles Fernández, destaca el compromiso del equipo insular de gobierno para que la ciudadanía tenga un papel activo en la mejora de los servicios públicos. «Escuchar a quienes los utilizan nos permite conocer mejor sus necesidades, detectar oportunidades de mejora y tomar decisiones».

Un espacio para sugerencias, incidencias y buenas prácticas

A través de Patio Ciudadan@, las personas usuarias podrán trasladar sugerencias, comunicar incidencias o reconocer buenas prácticas que consideren relevantes dentro de los servicios de atención social. La herramienta pretende facilitar una comunicación más directa entre la administración insular y la ciudadanía, especialmente en un ámbito especialmente sensible como el de la dependencia, la infancia, la adolescencia y los apoyos sociales.

La consejera de Acción Social e Igualdad explicó que el nuevo canal no nace para resolver únicamente problemas puntuales, sino para construir una visión más amplia y colectiva sobre cómo avanzar en la calidad de la atención. La intención es que las aportaciones ciudadanas sirvan para detectar tendencias, necesidades comunes y oportunidades de mejora en los distintos servicios.

En este sentido, el Cabildo plantea la participación como una herramienta de trabajo continuo. Cada mensaje recibido podrá ayudar a identificar aspectos que funcionan correctamente, situaciones que requieren revisión o demandas que se repiten en diferentes municipios.

Datos ordenados para mejorar la planificación

Una de las claves del nuevo sistema será el tratamiento estructurado de la información. Las aportaciones recibidas serán registradas y analizadas para extraer conclusiones que puedan orientar la planificación estratégica de los servicios sociales.

El Cabildo destaca que el canal incorporará garantías de protección de datos personales y confidencialidad, de forma que la participación ciudadana se realice con seguridad y respeto a la privacidad de las personas que utilicen la herramienta.

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Además, el sistema contará con un cuadro de mando que permitirá analizar periódicamente la información recopilada. Este panel incluirá indicadores sobre participación, incidencias, propuestas y reconocimientos, lo que facilitará la detección de tendencias y la priorización de actuaciones en los diferentes servicios y municipios de La Palma.