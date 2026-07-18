Alianza para llevar la economía azul al futuro de La Palma
Sodepal y la Plocan se unen para promover proyectos de innovación marina, formación empresarial y sostenibilidad ambiental
La Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico y Social de la Isla (Sodepal) y la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) han formalizado en el municipio de Tazacorte un Protocolo General de Colaboración que tiene como objetivo estratégico unir capacidades para posicionar a La Palma como un territorio de vanguardia en el desarrollo de la economía azul, la transferencia de conocimiento científico y la sostenibilidad ambiental.
La consejera de Promoción Económica y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, y el director de Plocan, Joaquín Hernández, fueron los encargados de suscribir esta alianza, por la que ambas instituciones proponen impulsar proyectos piloto, actividades formativas y líneas de apoyo al tejido empresarial que pongan en valor los recursos marinos de la Isla.
La economía azul como vía de diversificación
En ese sentido, Miriam Perestelo destacó que la economía azul representa un nicho clave para la diversificación económica de La Palma, al considerar que la Isla reúne las condiciones ambientales y científicas idóneas para atraer inversiones y talento en este sector.
Por su parte, Joaquín Hernández subrayó el papel de Plocan como Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS), capaz de aportar soluciones tecnológicas avanzadas, así como sus capacidades de observación oceánica y de ensayo de tecnologías marinas. También destacó su conexión con las principales redes internacionales de investigación e innovación en el ámbito marino y marítimo.
Observación oceánica, robótica e inteligencia artificial
A través de este marco general de relación institucional, Plocan y Sodepal explorarán líneas de actuación relacionadas con ensayos de observación oceánica, robótica, digitalización e inteligencia artificial aplicada al estudio del mar.
El acuerdo también contempla la creación de programas de capacitación, incubación y aceleración de empresas emergentes vinculadas a la economía azul, con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades económicas alrededor del sector marino.
Formación, energías renovables marinas y cultura oceánica
Igualmente, ambas entidades explorarán programas de actualización profesional y especialización en el sector marítimo y tecnológico, así como soluciones ambientales en el litoral, la optimización del uso de recursos y el fomento de las energías renovables marinas.
El acuerdo también busca acercar la cultura oceánica a la ciudadanía mediante jornadas divulgativas y potenciar el atractivo de La Palma para proyectos de ciencia ciudadana y turismo sostenible.
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