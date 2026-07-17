El BOC lo confirma: los afectados por el volcán de La Palma tendrán nuevas ayudas al alquiler si cumplen estos requisitos

Los afectados por el volcán de La Palma podrán seguir contando con ayudas económicas para hacer frente al alquiler de una vivienda alternativa. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) recoge nuevas resoluciones dentro de la línea creada para las familias que tuvieron que abandonar sus hogares tras la erupción de Cumbre Vieja.

La medida no está dirigida a cualquier inquilino, sino a las unidades familiares o de convivencia que sufrieron las consecuencias del volcán y que siguen necesitando una solución habitacional tras perder su vivienda o no poder volver a ella.

¿Quién puede acceder a estas ayudas al alquiler?

Las ayudas están pensadas para las personas afectadas por la erupción volcánica que tenían su residencia habitual en una vivienda destruida, dañada o que quedó inutilizada por las consecuencias del volcán. El procedimiento se vincula al registro de personas afectadas creado tras la emergencia volcánica. La inscripción en ese registro permite acceder a esta línea específica de apoyo al alquiler.

En la práctica, la ayuda busca cubrir una de las principales consecuencias que dejó la erupción: familias que perdieron su casa y tuvieron que trasladarse a otra vivienda mientras continúa el proceso de recuperación.

¿Qué gastos cubre la ayuda?

La subvención está diseñada para ayudar al pago del alquiler de la vivienda habitual alternativa en la que residen los afectados. El objetivo es reducir la carga económica que supone tener que asumir un nuevo alquiler después de haber perdido la vivienda original por la erupción volcánica.

La línea se mantiene como una ayuda de emergencia vinculada exclusivamente a las consecuencias habitacionales provocadas por el volcán de La Palma.

Canarias reserva 600.000 euros para estas ayudas en 2026

El Instituto Canario de la Vivienda cuenta con una partida de 600.000 euros destinada durante 2026 a conceder estas ayudas directas al alquiler para las personas afectadas por la erupción.

El BOC recoge además distintas resoluciones de concesión y abono de estas ayudas después de que los beneficiarios aporten la documentación necesaria para justificar los pagos correspondientes.

Una ayuda que continúa años después de la tragedia

La erupción de Cumbre Vieja terminó en diciembre de 2021, pero sus consecuencias sobre la vivienda siguen presentes para muchas familias de La Palma.

La pérdida de hogares, la necesidad de buscar alquileres alternativos y la dificultad para recuperar la situación anterior al volcán han mantenido estas ayudas como una de las medidas de apoyo más importantes para los damnificados.