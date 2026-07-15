El Cabildo de La Palma destina 250.000 euros al impulso del emprendimiento

El Cabildo de La Palma ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a personas emprendedoras que pongan en marcha nuevos proyectos empresariales en la isla. La convocatoria, dotada con 250.000 euros, permitirá financiar parte de los gastos de constitución, inversión y funcionamiento de las empresas, con ayudas de hasta 12.000 euros por beneficiario.

El programa incluye una línea específica para autónomos y empresas afectadas por la erupción volcánica del Tajogaite retomen su actividad. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 11 de septiembre a través de la Sede Electrónica del Cabildo. La convocatoria contempla respaldar los gastos relativos a la adquisición de maquinaria, mobiliarios, equipos informáticos, elementos de transporte, obras en locales, transformación digital, derechos de traspasos de negocios, entre otros.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que “cada nueva empresa que nace en La Palma representa una oportunidad para generar empleo, diversificar la economía y abrir caminos de futuro en la isla”. En este sentido, señala que el Cabildo “quiere estar cerca de las personas que deciden emprender, asumir riesgos y poner en marcha una actividad económica desde el territorio”.

Recuperación económica

Sergio Rodríguez insiste en que la recuperación económica de La Palma “también pasa por acompañar a quienes crean actividad desde abajo, con proyectos pequeños, medianos o innovadores que aportan riqueza y empleo”. El presidente añade que “el emprendimiento necesita menos obstáculos y más herramientas útiles, especialmente en los primeros meses, cuando cualquier gasto puede condicionar la viabilidad de una empresa”.

La consejera de Empleo, Susa Armas, explica que las bases aprobadas inicialmente por el Consejo de Gobierno regulan una línea de subvenciones destinada a financiar parte de los gastos de constitución, puesta en marcha, funcionamiento e inversión de nuevos proyectos empresariales.

Armas señala que “estas ayudas buscan acompañar a las personas emprendedoras en una fase especialmente delicada: el inicio de la actividad”. La consejera recuerda que “abrir una empresa exige tomar decisiones importantes, afrontar gastos desde el primer día y sostener el proyecto hasta que empieza a consolidarse”.

Un apoyo real

La responsable insular de Empleo sostiene que “La Palma necesita que las personas con iniciativa encuentren apoyo real para convertir sus ideas en actividad económica”. En este sentido, afirma que “cada proyecto que empieza es también una posibilidad de crear empleo, fijar población y fortalecer el tejido empresarial de la isla”.

Las personas interesadas en la subvención pueden consultar la documentación en la Sede Electrónica del Cabildo de La Palma o en la web https://www.lapalmaemprende.es/ o contactar con el Servicio PRODAE a través del correo asesoramiento.empresarial@cablapalma.es o a en el 922 42 31 00 Ext: 4360 y 4365.