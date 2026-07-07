Autorizada la reapertura del local social de La Bombilla y dos nuevos establecimientos en Puerto Naos

El Cabildo de La Palma ha autorizado la reapertura del local social de La Bombilla, una zona que ya cuenta con 61 instalaciones con permiso para regresar, de los que 52 ya han firmado el protocolo obligatorio para ello.

También se permite la puesta en funcionamiento de dos nuevos establecimientos en Puerto Naos, que cuenta con 1.177 instalaciones con permiso, de las que 1.020 disponen de la documentación pertinente firmada.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destaca en una nota los pasos que se están dando de manera coordinada entre las administraciones implicadas y profesionales científicos para recuperar la normalidad en estas zonas.

Rodríguez recuerda que la semana pasada la isla acogió un encuentro presencial con el Comité Científico del Pevolca para continuar poniendo en común datos clave que permitan tomar decisiones en el contexto de la nueva normalidad que existe especialmente en Puerto Naos y La Bombilla tras la erupción del 'Tajogaite'.

"La isla de La Palma es totalmente segura al igual que estos núcleos, donde el proyecto 'Alerta CO2', pionero a nivel internacional, es esencial para tener datos reales constantes de la situación de gases y poder intervenir cuando se produzcan picos en los niveles registrados", explica el presidente.

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Asimismo, recuerda que tanto el Cabildo como las administraciones locales han trabajado de manera coordinada para potenciar la dinamización social y económica de estos espacios con la organización de eventos culturales, deportivos y de ocio que atraigan a residentes y visitantes a disfrutar y consumir en los comercios.